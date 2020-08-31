17:10 (мск), источник: ТАСС Наука
Ученые вычислили, как долго частицы коронавируса живут осенью и летом
Оказалось, что осенью гораздо дольше.
ТАСС, 31 августа. Эксперименты с культурами коронавируса нового типа показали, что весной и осенью его частицы на различных поверхностях живут в среднем от 17 до 30 часов, а летом — от 2 до 5 часов. Предварительные результаты работы ученых опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv.
«Наши эксперименты четко показывают, что весной или осенью вирус на самых разных поверхностях живет дольше, чем летом. Поэтому нужно продолжать поддерживать высокий уровень личной гигиены и регулярно дезинфецировать потенциально зараженные поверхности, чтобы не дать возникнуть новым вспышкам вируса», — пишут исследователи.
С самого начала вспышки коронавирусной инфекции ученые спорят о том, меняется ли характер его распространения во время разных сезонов — например, летом или осенью. Теоретические расчеты, сделанные на основе первых наблюдений за SARS-CoV-2 и типичных характеристик других коронавирусов, которые вызывают простуду, указывали как на то, что эпидемия может замедлиться, так и на то, что в распространении вируса ничего не поменяется.
В нынешних условиях пока нельзя однозначно ответить на этот вопрос и предсказать, что изменится осенью и зимой. С одной стороны, последние опыты сингапурских биологов показывают, что частицы коронавируса при околонулевых и отрицательных температурах остаются жизнеспособными на протяжении нескольких недель. С другой ученые пока не могут точно сказать, насколько это справедливо для типичных уличных и комнатных условий.
Американские эпидемиологи и биологи под руководством профессора Канзасского университета (США) Юргена Рихта получила первые подобные сведения, проследив за тем, как менялась жизнеспособность частиц SARS-CoV-2 в разных климатических условиях и при разных температурах.
Во время опытов ученые наносили частицы коронавируса на различные типы поверхностей, в том числе на медицинские перчатки и маски, бетон, картон, стекло, пластик и сталь. После этого исследователи помещали их в герметичные камеры, в которых поддерживались температура и уровень влажности, характерные для весны, лета, осени, а также типичных условий внутри отапливаемых помещений.
Периодически ученые брали небольшие пробы вируса и оценивали его жизнеспообность, пытаясь заразить этими частицами культуры клеток легких. Оказалось, что в летних условиях вирус действительно исчезал достаточно быстро: в среднем после того, как его наносили на все типы материалов, вирус терял жизнеспособность спустя 2−5 часов.
Что интересно, вирусные частицы хуже всего себя чувствовали на поверхности тканей и бетона, и на пластике или картоне выживали дольше всего в любых климатических условиях. Исследователи считают, что это нужно учитывать при дезинфекции поверхностей и утилизации масок и очистке одежды больных.
Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.