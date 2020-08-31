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17:10 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые вычислили, как долго частицы коронавируса живут осенью и летом

Оказалось, что осенью гораздо дольше.

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19.08
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 31 августа. Эксперименты с культурами коронавируса нового типа показали, что весной и осенью его частицы на различных поверхностях живут в среднем от 17 до 30 часов, а летом — от 2 до 5 часов. Предварительные результаты работы ученых опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv.

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«Наши эксперименты четко показывают, что весной или осенью вирус на самых разных поверхностях живет дольше, чем летом. Поэтому нужно продолжать поддерживать высокий уровень личной гигиены и регулярно дезинфецировать потенциально зараженные поверхности, чтобы не дать возникнуть новым вспышкам вируса», — пишут исследователи.

С самого начала вспышки коронавирусной инфекции ученые спорят о том, меняется ли характер его распространения во время разных сезонов — например, летом или осенью. Теоретические расчеты, сделанные на основе первых наблюдений за SARS-CoV-2 и типичных характеристик других коронавирусов, которые вызывают простуду, указывали как на то, что эпидемия может замедлиться, так и на то, что в распространении вируса ничего не поменяется.

В нынешних условиях пока нельзя однозначно ответить на этот вопрос и предсказать, что изменится осенью и зимой. С одной стороны, последние опыты сингапурских биологов показывают, что частицы коронавируса при околонулевых и отрицательных температурах остаются жизнеспособными на протяжении нескольких недель. С другой ученые пока не могут точно сказать, насколько это справедливо для типичных уличных и комнатных условий.

Климат и коронавирус

Американские эпидемиологи и биологи под руководством профессора Канзасского университета (США) Юргена Рихта получила первые подобные сведения, проследив за тем, как менялась жизнеспособность частиц SARS-CoV-2 в разных климатических условиях и при разных температурах.

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Во время опытов ученые наносили частицы коронавируса на различные типы поверхностей, в том числе на медицинские перчатки и маски, бетон, картон, стекло, пластик и сталь. После этого исследователи помещали их в герметичные камеры, в которых поддерживались температура и уровень влажности, характерные для весны, лета, осени, а также типичных условий внутри отапливаемых помещений.

Периодически ученые брали небольшие пробы вируса и оценивали его жизнеспообность, пытаясь заразить этими частицами культуры клеток легких. Оказалось, что в летних условиях вирус действительно исчезал достаточно быстро: в среднем после того, как его наносили на все типы материалов, вирус терял жизнеспособность спустя 2−5 часов.

Однако при условиях, типичных для осени или весны, частицы коронавируса жили гораздо дольше — в 5−6 раз, чем это должно происходить летом. Некоторые типы поверхностей оставались заразными на протяжении 160 и более часов.

Что интересно, вирусные частицы хуже всего себя чувствовали на поверхности тканей и бетона, и на пластике или картоне выживали дольше всего в любых климатических условиях. Исследователи считают, что это нужно учитывать при дезинфекции поверхностей и утилизации масок и очистке одежды больных.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.

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