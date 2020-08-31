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17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф создал снимки, символизирующие нашу эру (фото)

Переизбыток машин и людей.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Бразильский фотограф Кассио Васконселлос уже много лет специализируется на проектах, которые показывают взаимодействие человека с природой как с хорошей стороны, так и с плохой.

Например, он создал серию работ о загрязнении океанов и о спасении лесов путем посадки новых деревьев. Но, пожалуй, самой необычной стала серия работ Collectives. На одном снимке фотограф объединил десятки различных кадров, сделанных с одного и того же ракурса, но в разное время.

Получившиеся коллажи показывают масштабы человеческой деятельности и ее след на планете.

В серии аэроснимков можно увидеть переполненный аэропорт, автомобильную стоянку, а также дороги и толпу людей, которые сверху выглядят просто цветным пятном.

С помощью монтажа Васконселлос создает фантастические миры, наполненные машинами и людьми. Таким способом фотограф надеется заставить людей задуматься над тем, как мы взаимодействуем с планетой.

Екатерина Гура

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