17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф создал снимки, символизирующие нашу эру (фото)
Переизбыток машин и людей.
Бразильский фотограф Кассио Васконселлос уже много лет специализируется на проектах, которые показывают взаимодействие человека с природой как с хорошей стороны, так и с плохой.
Например, он создал серию работ о загрязнении океанов и о спасении лесов путем посадки новых деревьев. Но, пожалуй, самой необычной стала серия работ Collectives. На одном снимке фотограф объединил десятки различных кадров, сделанных с одного и того же ракурса, но в разное время.
Получившиеся коллажи показывают масштабы человеческой деятельности и ее след на планете.
С помощью монтажа Васконселлос создает фантастические миры, наполненные машинами и людьми. Таким способом фотограф надеется заставить людей задуматься над тем, как мы взаимодействуем с планетой.
Екатерина Гура