18:34 (мск), источник: Ведомости
Ефремов объяснил признание вины в ДТП похмельем
Актер Михаил Ефремов заявил, что признал вину в ДТП в Москве
«Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить», — сказал Ефремов. Актер добавил, что видео, на котором он вскоре после аварии признает, что находился за рулем, «смонтировано».
«По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», — сказал Ефремов.
«Только у следователя в себя пришел», — сказал он.
По данным следствия, 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого, предположительно, находился актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель скончался в больнице от полученных травм. Ефремов сначала признал вину и нахождение на водительском сиденье в момент аварии, однако потом отказался от своих слов.