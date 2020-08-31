Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Татуировки пережившим COVID-19 Мексиканский татуировщик Оми Дебуа делает бесплатные татуировки выжившим после COVID-19
Фоторепортажи
20Как тушат лесные пожары в России
11Названы лучшие орнитологические фото года
18:34 (мск), источник: Ведомости

Ефремов объяснил признание вины в ДТП похмельем

Актер Михаил Ефремов заявил, что признал вину в ДТП в Москве из-за похмелья и давления СМИ, передает ТАСС.

Источник: Агентство «Москва»

«Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить», — сказал Ефремов. Актер добавил, что видео, на котором он вскоре после аварии признает, что находился за рулем, «смонтировано».

«По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», — сказал Ефремов.

Видео
Еще один свидетель видел Ефремова на пассажирском сиденье
Актер пояснил, что его показания «не стоит брать всерьез», так как он ничего не помнит, включая момент столкновения машин.

«Только у следователя в себя пришел», — сказал он.

По данным следствия, 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого, предположительно, находился актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель скончался в больнице от полученных травм. Ефремов сначала признал вину и нахождение на водительском сиденье в момент аварии, однако потом отказался от своих слов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Следите за развитием темы Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы
 В России за сутки выявили 4993 новых случая коронавируса
Развитие городов пойдет по новым правилам
Тихановская предостерегла от вмешательства РФ в Белоруссии
Названа возрастная группа с самым стойким иммунитетом к COVID
Количество новых случаев COVID в России растет пятый день подряд
Как я провел лето: истории Пьехи, Файзиева и многих других
В испанских горах выпал первый снег (видео)
Минздрав зарегистрировал в России препарат «Фризиум»
Здоровье
Чедвик Боузман и еще 11 звезд, скрывавших смертельные болезни Кто из знаменитостей оставлял свои заболевания в тайне.
Hi-Tech
Как использовать эмодзи в любом приложении на Windows 10 На обычной и сенсорной клавиатуре
Кино
Алентова в необычном образе и Исакова с дочерью на сборе труппы Актеры Театра имени Пушкина готовятся к новому сезону
Новости партнеров
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
4 варианта развития для Лукашенко. У лидера осталось немного времени
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Создано оружие, превосходящее ядерное в несколько раз
Дети
Беременная Подольская похвасталась семейным фото на море Звезда отдыхает в Крыму
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь