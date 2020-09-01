01:14 (мск), источник: ТАСС
Российские космонавты с МКС поздравили учащихся с Днем знаний
Анатолий Иванишин и Иван Вагнер заявили, что на орбите каждый день — это День знаний.
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на МКС, заявили, что на орбите каждый день — это День знаний.
«На орбите этот праздник у нас каждый день, ведь каждый день мы узнаем много нового, проводим научные эксперименты и исследования, а в свободное время любуемся Землей из иллюминаторов», — сказал Иванишин, видео с его обращением опубликовано на странице Роскосмоса в Twitter.
В свою очередь Вагнер пожелал всем учащимся космических успехов в учебе и звездного будущего. «Мы хотим пожелать, чтобы у вас День знаний был каждый день, потому что узнавать
«Чем больше знаний вы будете приобретать, тем сильнее будет ваше желание учиться. Если вы будете любознательными, вам никогда не будет скучно, ведь процесс познания очень увлекательный», — заключил космонавт.
День знаний в России отмечают 1 сентября.
В этом году он пройдет в традиционной форме, несмотря на пандемию коронавируса: в большинстве школ для детей проведут торжественные линейки с соблюдением всех санитарных требований.