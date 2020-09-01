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01:14 (мск), источник: ТАСС

Российские космонавты с МКС поздравили учащихся с Днем знаний

Анатолий Иванишин и Иван Вагнер заявили, что на орбите каждый день — это День знаний.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на МКС, заявили, что на орбите каждый день — это День знаний.

«На орбите этот праздник у нас каждый день, ведь каждый день мы узнаем много нового, проводим научные эксперименты и исследования, а в свободное время любуемся Землей из иллюминаторов», — сказал Иванишин, видео с его обращением опубликовано на странице Роскосмоса в Twitter.

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В свою очередь Вагнер пожелал всем учащимся космических успехов в учебе и звездного будущего. «Мы хотим пожелать, чтобы у вас День знаний был каждый день, потому что узнавать что-то новое — это очень интересно», — отметил он.

«Чем больше знаний вы будете приобретать, тем сильнее будет ваше желание учиться. Если вы будете любознательными, вам никогда не будет скучно, ведь процесс познания очень увлекательный», — заключил космонавт.

День знаний в России отмечают 1 сентября.

В этом году он пройдет в традиционной форме, несмотря на пандемию коронавируса: в большинстве школ для детей проведут торжественные линейки с соблюдением всех санитарных требований.

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