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01:23 (мск), источник: Lenta.Ru

В ВОЗ раскрыли критерий эффективности вакцин от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала необходимую эффективность вакцин от коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в ходе брифинга.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:28 MSK, 01.09
Инфицировано995 319+4 993
18.08
4748
19.08
4828
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28.08
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29.08
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18.0831.08
Скончалось17 176+83
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29.08
111
30.08
68
31.08
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18.0831.08
Выздоровело809 387+2 405
18.08
6527
19.08
6795
20.08
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21.08
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30.08
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31.08
2405
18.0831.08
Инфицировано25 338 571+228 488
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
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Скончалось848 203+3 920
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18.0831.08
Выздоровело16 702 893+198 926
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
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23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
18.0831.08
Источник: РИА "Новости"

По ее словам, препараты должны быть эффективными как минимум в 50 процентах случаев их применения, чтобы соответствовать критериям безопасности. При этом регистрация вакцин с эффективностью ниже 30 процентов нежелательна, добавила она.

11 августа президент Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». 27 августа он сообщил, что в сентябре появится вторая отечественная вакцина.

По данным на 1 сентября, в мире насчитывается более 25,3 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 848 тысяч скончались, еще 16,6 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и Перу.

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