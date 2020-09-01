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01:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык

Русскоязычные школы на Украины с 1 сентября перейдут на украинский язык преподавания. При этом школы других национальных меньшинств, представители которых говорят на языках стран Евросоюза, еще три года смогут заниматься на родных языках. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2020

В стране начнут действовать три модели изучения украинского языка. Первая предназначена для коренных народов Украины, которые не живут в своей языковой среде. Речь идет о крымских татарах. Их с первого по 11 класс будут учить как на родном, так и на государственном языках.

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Вторая модель относится к школам, в которых учатся представители народов Евросоюза. Чем старше класс, тем больше предметов им будут преподавать на украинском. В старшей школе — не менее 60 процентов. Что касается русскоязычных школ, в начальной школе государственный язык будет изучаться наравне с родным, а в старшей школе не менее 80 процентов предметов будут читаться на украинском.

16 июля 2019 на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020-го.

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