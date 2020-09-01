Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык

В стране начнут действовать три модели изучения украинского языка. Первая предназначена для коренных народов Украины, которые не живут в своей языковой среде. Речь идет о крымских татарах. Их с первого по 11 класс будут учить как на родном, так и на государственном языках.
Вторая модель относится к школам, в которых учатся представители народов Евросоюза. Чем старше класс, тем больше предметов им будут преподавать на украинском. В старшей школе — не менее 60 процентов. Что касается русскоязычных школ, в начальной школе государственный язык будет изучаться наравне с родным, а в старшей школе не менее 80 процентов предметов будут читаться на украинском.
16 июля 2019 на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020-го.