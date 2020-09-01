Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего

Исследование проводилось во всех округах России в августе этого года. В нем принялм участие более 4,5 тысячи человек старше 18 лет.
«Четверть респондентов (26%) больше всего не любили химию. Двадцать два процента опрошенных отметили трудности в изучении математики, алгебры и геометрии. Двадцать один процент участников исследования проголосовали против физики», — рассказали аналитики.
Кроме того, 13% опрошенных не любили иностранные языки, 12% — гуманитарные дисциплины и 11% — физкультуру. А мировая художественная культура (МХК), литература, география, русский язык, биология, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и информатика, напротив, набрали меньше всего отрицательных отзывов.
Также исследователи спросили россиян о том, какие предметы в школе они считают самыми важными и нужными. Лидерами стали русский язык (его выбрали 61% респондентов) и математика (59%). На третьем месте оказались иностранные языки (38%).
Немного отстали история и обществознание (26%), литература (17%), информатика (15%) и физика (14%). Менее важными россияне посчитали физкультуру, географию, химию, биологию, ОБЖ и МХК.