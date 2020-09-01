08:42 (мск), источник: ТАСС
Биография Владислава Крапивина
Писатель умер 1 сентября.
Он родился 14 октября 1938 года в Тюмени в семье педагогов Петра Федоровича (1905−1976) и Ольги Петровны (1905−1988) Крапивиных.
Отец участвовал в Великой Отечественной войне (1941−1945). После ее окончания родители расстались. Воспитанием Владислава Крапивина занимались мать и отчим.
В 1961 году Владислав Крапивин окончил факультет журналистики Уральского государственного университета им. А. М. Горького (ныне — в составе Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина) в Свердловске (ныне — Екатеринбург). В студенческие годы занимался в литературном кружке под руководством редактора журнала «Уральский следопыт» Владимира Шустова.
В 1961—1962 годах работал корреспондентом газеты «Вечерний Свердловск».
В 1962—1965 годах был литературным сотрудником, заведующим отдела журнала «Уральский следопыт» (Свердловск).
В 1962 году Свердловское книжное издательство выпустило первую книгу Владислава Крапивина — сборник рассказов «Рейс «Ориона».
В 1964 году Крапивин вступил в Союз писателей СССР.
Он известен как автор произведений для детей и юношества.
Среди наиболее известных произведений этого периода: повести «Оруженосец Кашка» (1965), «Та сторона, где ветер» (1966), «Тень Каравеллы» (1970), «Колыбельная для брата» (1978), «Трое с площади Карронад» (1979), трилогия «Мальчик со шпагой» (1974), роман «Журавленок и молнии» (1981).
Ряд более поздних книг писателя относится к
Среди заметных произведений 1990-х — «Лето кончится не скоро» (1994), «Полосатый жираф Алик» (1998), «Лужайки, где пляшут скворечники» (1999). В 1999 году вышел сборник стихов и песен «Синий краб».
К числу поздних реалистических произведений Крапивина принадлежат романы «Давно закончилась осада…» (1999), «Семь фунтов брамсельного ветра» (2003), «Воздух той давней ночи» (2004).
Рассказы и повести мемуарного характера входят в сборники «Шестая бастионная» и «Золотое колечко на границе тьмы».
В 2007—2013 годах Крапивин проживал в Тюмени, куда вернулся по приглашению правительства Тюменской области. Преподавал в Тюменском государственном университете, получил ученое звание профессора. В 2013 году вернулся в Екатеринбург.
Его произведения переведены на английский, немецкий, испанский, польский, болгарский, чешский, японский и другие языки.
Крапивин также известен в качестве педагога. В 1961 году он организовал в Свердловске детский отряд «Каравелла», которым впоследствии руководил на протяжении 30 лет.
В 1980-е годы в «Учительской газете» был опубликован цикл статей Владислава Крапивина о задачах современной педагогики.
По его произведениям и сценариям сняты фильмы: «Мальчик со шпагой» (1975, режиссер Ваграм Кеворков), «Та сторона, где ветер» (1979, Ваграм Кеворков), «Колыбельная для брата» (1982, Виктор Волков), «Трое с площади Карронад» (2008, Виктор Волков), «Бегство рогатых викингов» (2018, Илья Белостоцкий) и др.
Крапивин награжден орденами Трудового Красного Знамени (1984), Дружбы народов (1989), Почета (2009), был удостоен премий Ленинского комсомола (1974) и президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества (2013). Он также является обладателем литературных премий «Аэлита» (1983), «Малая Урания» (2001) и др., отличником народного просвещения РСФСР (1980), почетным гражданином Екатеринбурга (1993) и Тюмени (2014), Свердловской области (2013).
Был женат на Ирине Васильевне Крапивиной. Имел сыновей Павла (поэт, иллюстратор) и Алексея (писатель, музыкант).
В честь Владислава Крапивина назван астероид главного пояса 407243 Krapivin.
С 2006 году регулярно вручается Международная детская литературная премия имени Владислава Крапивина.
Жизни и творчеству писателя посвящена книга Андрея Щупова «Владислав Крапивин» (2015).