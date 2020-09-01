Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира

В десятку богатейших людей мира по версии Bloomberg Илон Маск вошёл всего полтора месяца назад — в июле — в результате резкого роста акций Tesla.
Но в конце лета бумаги компании продолжили расти в цене, с начала года подорожав на 500%. В итоге к 17 августа Маск занял четвёртую строчку рейтинга, уступая только Джеффу Безосу (Amazon), Биллу Гейтсу (Microsoft) и Марку Цукербергу (Facebook).
31 августа Tesla провела дробление своих акций, в результате чего каждая бумага подешевела в пять раз. Такую процедуру проводят, когда цена акции становится слишком высока, в надежде привлечь новых инвесторов с небольшим капиталом. Если до дробления акции Tesla была $2200 за штуку, то после их можно было купить уже по $450. При этом капитализация автопроизводителя осталась на прежнем уровне.
В результате на рынке случился настоящий бум продаж акций Tesla. Рыночная стоимость компании достигла $464 млрд, обогнав розничного гиганта Walmart.
А состояние самого Маска увеличилось на $8 млрд всего за один день, с начала года прибавив $87,8 млрд.
Сейчас рейтинг самых обеспеченных бизнесменов мира по версии Bloomberg выглядит так: