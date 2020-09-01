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10:40 (мск), источник: RNS

Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

За прошедшие сутки в России выявили 4729 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 1 000 048, сообщает оперативный штаб.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:28 MSK, 01.09
Инфицировано1 000 048+4 729
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
18.0831.08
Скончалось17 299+123
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
18.0831.08
Выздоровело815 705+6 318
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
18.0831.08
Инфицировано25 496 935+257 260
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
18.0831.08
Скончалось850 762+4 107
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
18.0831.08
Выздоровело16 830 468+203 791
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
18.0831.08
Источник: Агентство «Москва»
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Ученые вычислили, как долго частицы коронавируса живут осенью и летом

«За последние сутки в России выявлено 4 729 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах… Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 000 048 заболевших в 85 регионах», — говорится в сообщении.

Как отметили в оперштабе, 1211 (25,6%) новых случаев выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

За прошедшие сутки из больниц по выздоровлению выписано 6318 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 815 705.

За сутки в России зафиксировано 123 летальных случая, за весь период — 17 299 летальных случаев.

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