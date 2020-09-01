Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

«За последние сутки в России выявлено 4 729 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах… Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 000 048 заболевших в 85 регионах», — говорится в сообщении.
Как отметили в оперштабе, 1211 (25,6%) новых случаев выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
За прошедшие сутки из больниц по выздоровлению выписано 6318 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 815 705.
За сутки в России зафиксировано 123 летальных случая, за весь период — 17 299 летальных случаев.