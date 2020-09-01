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12:41 (мск), источник: РИА Новости

Владимир Путин поздравил студентов и школьников с Днем знаний

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил студентов и школьников с Днем знаний, а также пожелал успехов первоклассникам.

«От души поздравляю всех студентов, школьников, тех, кто начинает учебный год, поздравляю с началом этого нового учебного года. И, конечно, хочу искренне пожелать успехов кому прежде всего? Первоклассникам. Тем, кто сегодня впервые переступает школьный порог. Безусловно, самые добрые слова вашим родителям, мамам, папам, бабушкам, дедушкам, вообще всем вашим близким, которые рядом с вами, которые переживают за вас, верят в вас», — сказал Путин во время всероссийского открытого видеоурока.

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Он отметил, что 1 сентября — это всегда праздник, и особое присущее только этому дню волнение, когда «с нетерпением ждешь встречи с одноклассниками, с любимыми учителями, с которыми предстоит постигать новые знания, поразмышлять вместе, помечтать о будущем».

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