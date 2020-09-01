13:53 (мск), источник: Daily Storm
Причиной рекордного снижения численности россиян оказался не коронавирус
В РАН рассказали о предпосылках новой демографической ямы в 2020 году.
Причиной рекордного за 14 лет снижения населения России стала демографическая яма 90-х годов, а вовсе не коронавирус, сообщил Daily Storm профессор Института
Причиной, по словам Бобкова, стал не
«Скорее всего, период самоизоляции отразится в плюс.
В то же время ученый отметил, что преградой для повышения рождаемости могут стать финансовые проблемы, которые возникли у многих людей
Ранее РБК со ссылкой на план правительства по достижению национальных целей развития России рассказал, что в стране ожидается рекордная с 2006 года убыль населения (в 2006-м она составила 373 тысячи человек).
Директор Института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолий Вишневский пояснил Lenta.ru, что естественный прирост населения в России возможен только при условии, что коэффициент рождаемости на одну женщину в среднем будет 2,1. В России же он в 2019 году составлял 1,5. В плане правительства — повышение к 2024 году коэффициента рождаемости до 1,75. По прогнозам аналитиков, население перестанет убывать только через два года.
В том же правительственном документе сказано, что за чертой бедности к концу года будет 13,3% населения.