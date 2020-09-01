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13:53 (мск), источник: Daily Storm

Причиной рекордного снижения численности россиян оказался не коронавирус

В РАН рассказали о предпосылках новой демографической ямы в 2020 году.

Причиной рекордного за 14 лет снижения населения России стала демографическая яма 90-х годов, а вовсе не коронавирус, сообщил Daily Storm профессор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков. Снижение рождаемости неминуемо вызывает падение общей численности популяции, пояснил ученый. О том, что в 2020 году россиян станет меньше на 158 тысяч человек, сообщил РБК со ссылкой на прогноз правительства по достижению национальных целей развития.

Причиной, по словам Бобкова, стал не какой-то аномальный уровень смертности в 2020 году, а низкая рождаемость 20−30 лет назад. «И эти люди, которых мало родилось в 90-е, теперь выросли, вступили в трудоспособный возраст, но их меньше, чем бабушек и дедушек, которым они приходят на смену, а те — умирают», — сказал профессор.

В то же время период самоизоляции во время пандемии в будущем может положительно отразиться на рождаемости в стране, считает Бобков.

«Скорее всего, период самоизоляции отразится в плюс. Все-таки люди сидели дома вместе, больше общались, те, у кого семьи крепки, — у них было гораздо больше возможностей, чтобы зачать ребенка», — заявил он.

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В то же время ученый отметил, что преградой для повышения рождаемости могут стать финансовые проблемы, которые возникли у многих людей из-за коронакризиса.

Ранее РБК со ссылкой на план правительства по достижению национальных целей развития России рассказал, что в стране ожидается рекордная с 2006 года убыль населения (в 2006-м она составила 373 тысячи человек).

Директор Института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолий Вишневский пояснил Lenta.ru, что естественный прирост населения в России возможен только при условии, что коэффициент рождаемости на одну женщину в среднем будет 2,1. В России же он в 2019 году составлял 1,5. В плане правительства — повышение к 2024 году коэффициента рождаемости до 1,75. По прогнозам аналитиков, население перестанет убывать только через два года.

В том же правительственном документе сказано, что за чертой бедности к концу года будет 13,3% населения.

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