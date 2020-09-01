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14:07 (мск), источник: Интерфакс

Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории войны

Москва. 1 сентября. ИНТЕРФАКС — Президент Владимир Путин назвал «коллаборационистами сегодняшнего дня» тех, кто сейчас соглашается с инициаторами искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.

Он заявил об этом на Всероссийском открытом уроке, который провел по видеосвязи для школьников 1 сентября.

Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями. Они считали себя исключительными. Они полагают, что можно и нужно поменять порядок, возникший после Второй Мировой войны. И поэтому для того, чтобы создать условия для этих перемен, нужно немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле.
Владимир Путин
президент РФ

Он напомнил, что во время войны тех, кто сотрудничает с врагом, называют коллаборационистами. По его мнению, тех, кто сейчас соглашается с предложениями переписать историю, «вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня».

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Такие люди есть всегда, везде были и будут, и действуют они по различным мотивам, отметил Путин.

«Важно только понимать, что это очень актуально сегодня: мы обязаны знать и помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, помнить события страшных военных лет. Это наш долг перед павшими, перед семейной историей и наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями. Мы должны помнить для того, чтобы ужас нацизма, трагедия войны никогда больше не повторялись», — подчеркнул глава государства.

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Он напомнил школьникам, что целью нацистов не захват территории и порабощение народов СССР, а их уничтожение.

«Часть наших народов должна была быть уничтожена в концлагерях, в газовых камерах; часть — использована в качестве рабов на принудительных работах, а часть, которая как бы по их понятиям была не нужна, предполагалось сослать за Урал, в Восточную Сибирь фактически на вымирание», — продолжил Путин.

Он отметил, что в этом плане цели нацистов в отношении СССР значительно отличались от их политики по отношению к поверженным государствам Западной Европы.

«Просто если бы мы, как думают сегодня некоторые, сдавали наши города, населенные пункты без боя, сохраняя, вроде как, жизни наших бойцов, то в конечном итоге мы проиграли бы эту войну, и это привело бы к тотальному уничтожению практически всех народов бывшего Советского Союза и сегодняшней Российской Федерации», — сказал он.

Запрет на искажение исторической правды или на умаление значения подвига народа при защите Отечества был внесен в Конституцию в пакете последних поправок.

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