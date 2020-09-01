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14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф снял с воздуха удивительную церковь в скале (видео)

Захватывающий вид.

6
фотографий
6
фотографий

23-летний фотограф Маттео Бертаджиа с помощью беспилотника снял с высоты птичьего полета знаменитую церковь Мадонна делла Корона, построенную на отвесном склоне горы Бальдо в итальянской провинции Верона.

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Святилище состоит из нескольких зданий и церкви, и, кажется, может в любой момент сорваться с горы вниз.

Отшельники поселились здесь еще в XV веке, а в 1530 году в углублении горы была построена первая церковь. В 1625 году рыцари Мальтийского ордена здание перестроили, и оно оставалось в неизменном виде до 1898 года. После чего было решено расширить строение и вывести его почти на 2 метра вперед.

В 1975 году начались работы по обновлению церкви, и углубление в скале было значительно расширено. Свой нынешний облик церковь Мадонна делла Корона сохраняет с 1988 года.

Раньше к церкви можно было добраться только по лестнице из ближайшей деревни, но из-за возросшего туристического интереса и религиозного паломничества к горе построили асфальтированную дорогу, которая заканчивается в тоннеле, вырытом в скале в 1922 году. По тоннелю, украшенному росписью со сценами из жизни Богородицы, можно идти только пешком.

Екатерина Гура

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