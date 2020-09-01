14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф снял с воздуха удивительную церковь в скале (видео)
Захватывающий вид.
23-летний фотограф Маттео Бертаджиа с помощью беспилотника снял с высоты птичьего полета знаменитую церковь Мадонна делла Корона, построенную на отвесном склоне горы Бальдо в итальянской провинции Верона.
Святилище состоит из нескольких зданий и церкви, и, кажется, может в любой момент сорваться с горы вниз.
Отшельники поселились здесь еще в XV веке, а в 1530 году в углублении горы была построена первая церковь. В 1625 году рыцари Мальтийского ордена здание перестроили, и оно оставалось в неизменном виде до 1898 года. После чего было решено расширить строение и вывести его почти на 2 метра вперед.
В 1975 году начались работы по обновлению церкви, и углубление в скале было значительно расширено. Свой нынешний облик церковь Мадонна делла Корона сохраняет с 1988 года.
Раньше к церкви можно было добраться только по лестнице из ближайшей деревни, но
Екатерина Гура