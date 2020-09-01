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16:38 (мск), источник: Известия

Первый миллион: о чем говорит цифра зараженных СOVID-19 россиян

По оценкам экспертов, с коронавирусом уже встретилось около половины населения страны.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:28 MSK, 01.09
Инфицировано1 000 048+4 729
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
19.081.09
Скончалось17 299+123
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
19.081.09
Выздоровело815 705+6 318
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
19.081.09
Инфицировано25 516 378+262 039
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
19.081.09
Скончалось851 352+4 367
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
19.081.09
Выздоровело16 863 597+217 638
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
19.081.09
Источник: Известия

По официальным данным количество зараженных COVID-19 россиян превысило миллион. Однако эта цифра отражает лишь те случаи заболевания, которые удалось зафиксировать с помощью тестов. По оценкам экспертов, реальное число граждан, уже встретившихся с новым коронавирусом, может колебаться в пределах от 30 млн до 80 млн. В начале же сентября специалисты не ожидают заметной второй волны COVID-19, так как основные переносчики — врачи, курьеры, кассиры — уже переболели и перестали распространять инфекцию.

Главное — антитела

Шестизначное число — 1 000 048 человек — появилось в официальной российской статистике, которая фиксирует случаи заражения коронавирусом. Впрочем, по словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, этот миллион отражает лишь число самых ярких случаев заражения COVID-19. Он уверен, что с заболеванием в той или иной форме уже столкнулись от 30 млн до 80 млн россиян.

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— Я уверен, что в России число людей, встретивших коронавирус, составляет минимум 30 млн. Думаю, реальная цифра составляет 50−60 млн, а возможно, и все 80 млн, — сообщил эксперт. — На самом деле информацию об истиной эпидемической ситуации в России дает не цифра в миллион зараженных, а оценка иммунитета. В частности, доля людей с серопозитивными тестами на антитела по регионам России составляет от 15 до 30%. Это уже более надежные данные, на которые можно опираться. Однако следует учитывать, что тесты могут не показывать наличия антител у переболевших, хотя иммунитет к SARS-CoV-2 у них есть.

С экспертом согласен доцент физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Тамм. Ученый также придерживается мнения, что некоторое представление о количестве переболевших (со всеми оговорками насчет возможной нерепрезентативности выборки) дают результаты анализов на антитела. Однако, по его оценкам, встретились с вирусом гораздо меньше россиян:

Думаю, реальное количество переболевших в России составляет около 10 млн. Причем в одной Москве набирается около полутора миллионов, судя по тестам на антитела. О числе умерших говорят данные загсов, хотя они и приходят с большим опозданием и там явно тоже регистрируют не всё. Полная картина смертности от COVID-19 будет яснее, когда придут достоверные данные по всем регионам и их можно будет сравнить с прошлыми годами. Но это произойдет только через несколько месяцев.

Слабое волнение

Что касается прогнозов дальнейшего развития эпидемии в России, их с осторожностью дают и математики, и вирусологи.

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— Когда я в мае строил математическую модель, исходя из замедления темпов роста заболеваемости, у меня как раз получалось, что или эпидемия затухнет, не доходя до 1 млн выявленных заболевших, или эта символическая планка в миллион будет пройдена в конце августа — начале сентября, — напомнил директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников. — Но скорее это совпадение. Я предполагал постепенное замедление заболеваемости, а в официальной статистике мы увидели сначала резкое снижение во второй половине мая и потом во второй половине июня, но в июле и августе затухание, по официальным данным, шло очень медленно. Мой прогноз предполагал, что к концу лета количество новых случаев будет исчисляться 1−1,5 тыс. в день, а мы до сих пор на уровне выше 4,5 тыс.

Важным вопросом остается возможное начало второй волны эпидемии, которая может быть связана с окончанием сезона отпусков, открытием школ и вузов, похолоданием и «возвращением» людей с улиц в закрытые помещения.

В том, что небольшой всплеск будет, я почти не сомневаюсь. Но не думаю, что у него будет такая же большая амплитуда, как у первой волны. Ведь весомая часть ключевых переносчиков вируса уже переболела. Относятся к ним люди, вынужденные по долгу службы контактировать с большим количеством людей: врачи, полицейские, курьеры, кассиры.
Роман Зиновкин
ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова

В Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева согласны, что в осенне-зимний период возможен некоторый рост количества заболевших, так как для коронавирусных инфекций характерна сезонность.

Однако при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора (масочный режим, термометрия, дезинфекция и проветривание помещений в учебных заведениях, особая организация учебного процесса и проч.) всплеска заболеваемости не ожидается, добавила заведующая лабораторией моделирования природных и техногенных катастроф университета Анастасия Епифанова.

Повторный COVID

Точной информации о том, возможно ли повторное заражение коронавирусом, у специалистов нет. Ученые до сих пор спорят по этому поводу. Глава департамента экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове недавно поменяла свое мнение, сказав, что, согласно сведениям гонконгских ученых, человек всё же может заразиться коронавирусом второй раз. «Никто сейчас не может быть уверен в том, что человек, у которого в крови есть антитела, полностью защищен от повторного заражения», — заявил и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Впрочем, в пользу теории о том, что повторные заражения или невозможны, или очень редки, говорят наблюдения за пандемией.

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— Когда меры по самоизоляции только вводились, заболевших было мало. На утро 30 марта общее число заразившихся коронавирусом составляло 1564 человека, — рассказал Роман Зиновкин. — А когда снимали ограничения, их было значительно больше, 23 июня только прирост числа заболевших составил 7425 человек. Несмотря на это, количество новых случаев постепенно пошло на спад. Причем такая тенденция подтверждается не только официальной статистикой, но и, например, числом запросов в интернете по распространенным симптомам COVID-19.

К тому же стоит учесть, что большинство людей перестали соблюдать масочно-перчаточный режим, и тем не менее всплеска заболеваемости не наблюдается. По мнению Бориса Овчинникова, само по себе увеличение фактического населения в городах и интенсивности контактов еще не означает неизбежности новой вспышки, но, безусловно, увеличивает риски.

Однако точные цифры по статистическому числу заболевших, по мнению экспертов, дать нельзя.

Роман Зиновкин отметил, что до конца года оно дойдет до 1,2 млн или 1,3 млн, а в течение следующего, возможно, доберется и до полутора миллионов.

Но важно, что врачи уже получили опыт лечения COVID-19, поэтому смертность должна быть значительно ниже, чем в первые месяцы пандемии, а само заболевание протекать более легко. Кроме того, система здравоохранения уже готова к приему большого количества пациентов.

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