16:38 (мск), источник: Известия
Первый миллион: о чем говорит цифра зараженных СOVID-19 россиян
По оценкам экспертов, с коронавирусом уже встретилось около половины населения страны.
По официальным данным количество зараженных COVID-19 россиян превысило миллион. Однако эта цифра отражает лишь те случаи заболевания, которые удалось зафиксировать с помощью тестов. По оценкам экспертов, реальное число граждан, уже встретившихся с новым коронавирусом, может колебаться в пределах от 30 млн до 80 млн. В начале же сентября специалисты не ожидают заметной второй волны COVID-19, так как основные переносчики — врачи, курьеры, кассиры — уже переболели и перестали распространять инфекцию.
Шестизначное число — 1 000 048 человек — появилось в официальной российской статистике, которая фиксирует случаи заражения коронавирусом. Впрочем, по словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, этот миллион отражает лишь число самых ярких случаев заражения COVID-19. Он уверен, что с заболеванием в той или иной форме уже столкнулись от 30 млн до 80 млн россиян.
— Я уверен, что в России число людей, встретивших коронавирус, составляет минимум 30 млн. Думаю, реальная цифра составляет 50−60 млн, а возможно, и все 80 млн, — сообщил эксперт. — На самом деле информацию об истиной эпидемической ситуации в России дает не цифра в миллион зараженных, а оценка иммунитета. В частности, доля людей с серопозитивными тестами на антитела по регионам России составляет от 15 до 30%. Это уже более надежные данные, на которые можно опираться. Однако следует учитывать, что тесты могут не показывать наличия антител у переболевших, хотя иммунитет к SARS-CoV-2 у них есть.
С экспертом согласен доцент физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Тамм. Ученый также придерживается мнения, что некоторое представление о количестве переболевших (со всеми оговорками насчет возможной нерепрезентативности выборки) дают результаты анализов на антитела. Однако, по его оценкам, встретились с вирусом гораздо меньше россиян:
Думаю, реальное количество переболевших в России составляет около 10 млн. Причем в одной Москве набирается около полутора миллионов, судя по тестам на антитела. О числе умерших говорят данные загсов, хотя они и приходят с большим опозданием и там явно тоже регистрируют не всё. Полная картина смертности от COVID-19 будет яснее, когда придут достоверные данные по всем регионам и их можно будет сравнить с прошлыми годами. Но это произойдет только через несколько месяцев.
Что касается прогнозов дальнейшего развития эпидемии в России, их с осторожностью дают и математики, и вирусологи.
— Когда я в мае строил математическую модель, исходя из замедления темпов роста заболеваемости, у меня как раз получалось, что или эпидемия затухнет, не доходя до 1 млн выявленных заболевших, или эта символическая планка в миллион будет пройдена в конце августа — начале сентября, — напомнил директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников. — Но скорее это совпадение. Я предполагал постепенное замедление заболеваемости, а в официальной статистике мы увидели сначала резкое снижение во второй половине мая и потом во второй половине июня, но в июле и августе затухание, по официальным данным, шло очень медленно. Мой прогноз предполагал, что к концу лета количество новых случаев будет исчисляться 1−1,5 тыс. в день, а мы до сих пор на уровне выше 4,5 тыс.
Важным вопросом остается возможное начало второй волны эпидемии, которая может быть связана с окончанием сезона отпусков, открытием школ и вузов, похолоданием и «возвращением» людей с улиц в закрытые помещения.
В том, что небольшой всплеск будет, я почти не сомневаюсь. Но не думаю, что у него будет такая же большая амплитуда, как у первой волны. Ведь весомая часть ключевых переносчиков вируса уже переболела. Относятся к ним люди, вынужденные по долгу службы контактировать с большим количеством людей: врачи, полицейские, курьеры, кассиры.
В Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева согласны, что в
Однако при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора (масочный режим, термометрия, дезинфекция и проветривание помещений в учебных заведениях, особая организация учебного процесса и проч.) всплеска заболеваемости не ожидается, добавила заведующая лабораторией моделирования природных и техногенных катастроф университета Анастасия Епифанова.
Точной информации о том, возможно ли повторное заражение коронавирусом, у специалистов нет. Ученые до сих пор спорят по этому поводу. Глава департамента экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове недавно поменяла свое мнение, сказав, что, согласно сведениям гонконгских ученых, человек всё же может заразиться коронавирусом второй раз. «Никто сейчас не может быть уверен в том, что человек, у которого в крови есть антитела, полностью защищен от повторного заражения», — заявил и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Впрочем, в пользу теории о том, что повторные заражения или невозможны, или очень редки, говорят наблюдения за пандемией.
— Когда меры по самоизоляции только вводились, заболевших было мало. На утро 30 марта общее число заразившихся коронавирусом составляло 1564 человека, — рассказал Роман Зиновкин. — А когда снимали ограничения, их было значительно больше, 23 июня только прирост числа заболевших составил 7425 человек. Несмотря на это, количество новых случаев постепенно пошло на спад. Причем такая тенденция подтверждается не только официальной статистикой, но и, например, числом запросов в интернете по распространенным симптомам COVID-19.
К тому же стоит учесть, что большинство людей перестали соблюдать
Роман Зиновкин отметил, что до конца года оно дойдет до 1,2 млн или 1,3 млн, а в течение следующего, возможно, доберется и до полутора миллионов.
Но важно, что врачи уже получили опыт лечения COVID-19, поэтому смертность должна быть значительно ниже, чем в первые месяцы пандемии, а само заболевание протекать более легко. Кроме того, система здравоохранения уже готова к приему большого количества пациентов.