20:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Что стало известно о Мелании Трамп и ее муже Дональде из новой книги-разоблачения
Эта своевольная первая леди.
1 сентября на книжные прилавки в США вышла книга «Мелания и я: взлет и падение моей дружбы с первой леди». Автор книги —
Стефани Волкофф познакомилась с Меланией Трамп задолго до того, как получила должность неоплачиваемого советника первой леди, в 2003 году. Тогда женщина работала организатором мероприятий в Vogue и занималась планированием самых модных и престижных событий
В своей книге Волкофф называет Меланию Трамп «старшей сестрой» и признается, что
На моих глазах Мелания из золотой пластины превращалась в 24-каратное золото", — пишет Стефани Волкофф, и сетует, что сейчас от первой леди осталась лишь «золотая скорлупа», а Белый дом погрузился в атмосферу злословия и недоверия.
Процесс превращения золота в скорлупу описан подробно: в частности, Волкофф красочно рассказывает об операции «Блокирование Иванки», которую устроила Мелания Трамп. Она пыталась сделать так, чтобы лицо дочери Дональда Трампа от первого брака Иванки вообще не транслировалось во время инаугурации, и ей это удалось.
Саму Меланию Трамп ее бывшая подруга описывает как холодную, очень сдержанную женщину.
Угождать
кому-либо— не мое дело", — вспоминает Волкофф одну из излюбленных фраз бывшей подруги.
По ее словам, в отличие от активного в соцсетях мужа, Мелания Трамп общается лишь с тесным кругом друзей из
Но хотя политика ее мало интересует, в стенах Белого дома она полновластная хозяйка и порой даже вмешивается в решение государственных вопросов, настаивая на своем вопреки воле мужа. Так, Дональд Трамп однажды отменил запрет на ввоз в США охотничьих трофеев из Африки. Мелания настояла, чтобы этот запрет снова был введен.
Из книги, посвященной в основном супруге американского президента, можно узнать
Бывшая помощница первой леди пишет, как незадолго до инаугурации Трамп встретил их словами: «Журнал Time! Я снова на обложке!» Уинстон Волкофф поздравила его и заметила: «Дональд, вы же будете президентом», отмечая незначительность публикации на ее фоне того, кем он стал и какую миссию ему предстоит исполнять. «Да, конечно! Отлично!» — якобы ответил Трамп и пустился в описание обложки журнала.
Что касается официальной реакции на книгу, поначалу Белый дом воздержался от комментариев. Однако накануне ее выхода
Анастасия Домбицкая