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20:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Что стало известно о Мелании Трамп и ее муже Дональде из новой книги-разоблачения

Эта своевольная первая леди.

Источник: Anthony Quintano / Flickr

1 сентября на книжные прилавки в США вышла книга «Мелания и я: взлет и падение моей дружбы с первой леди». Автор книги — экс-советница супруги американского президента и экс-сотрудница журнала Vogue Стефани Уинслет Волкофф. Рассорившись с супружеской парой номер один, она рассказала о ней много такого, что Дональд и Мелания Трамп предпочли бы не делать публичным.

Стефани Волкофф познакомилась с Меланией Трамп задолго до того, как получила должность неоплачиваемого советника первой леди, в 2003 году. Тогда женщина работала организатором мероприятий в Vogue и занималась планированием самых модных и престижных событий Нью-Йорка. Проработала с первой леди она чуть больше года — невзирая на пятнадцатилетнюю дружбу ее уволили вскоре после инаугурации.

В своей книге Волкофф называет Меланию Трамп «старшей сестрой» и признается, что когда-то считала ее лучшей подругой. Однако даже тогда «лучшая подруга», несмотря на все ее просьбы, редко появлялась на благотворительных мероприятиях Стефани Волкофф и даже не могла запомнить, как правильно произносить имя ее сына — она говорила «Тэйлор» вместо «Тайлер».

На моих глазах Мелания из золотой пластины превращалась в 24-каратное золото", — пишет Стефани Волкофф, и сетует, что сейчас от первой леди осталась лишь «золотая скорлупа», а Белый дом погрузился в атмосферу злословия и недоверия.

Процесс превращения золота в скорлупу описан подробно: в частности, Волкофф красочно рассказывает об операции «Блокирование Иванки», которую устроила Мелания Трамп. Она пыталась сделать так, чтобы лицо дочери Дональда Трампа от первого брака Иванки вообще не транслировалось во время инаугурации, и ей это удалось.

Экс-помощница утверждает, что Трамп боялась, что дочь президента станет самой значимой женщиной с фамилией Трамп в Белом доме.
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Саму Меланию Трамп ее бывшая подруга описывает как холодную, очень сдержанную женщину.

Угождать кому-либо — не мое дело", — вспоминает Волкофф одну из излюбленных фраз бывшей подруги.

По ее словам, в отличие от активного в соцсетях мужа, Мелания Трамп общается лишь с тесным кругом друзей из Нью-Йорка и ближайшими родственниками, а во время публичных мероприятий демонстрирует отстраненность. Даже переписку она предпочитает вести с помощью эмодзи—смайликов — и не любит обсуждать политические вопросы.

Но хотя политика ее мало интересует, в стенах Белого дома она полновластная хозяйка и порой даже вмешивается в решение государственных вопросов, настаивая на своем вопреки воле мужа. Так, Дональд Трамп однажды отменил запрет на ввоз в США охотничьих трофеев из Африки. Мелания настояла, чтобы этот запрет снова был введен.

Из книги, посвященной в основном супруге американского президента, можно узнать кое-что и о самом хозяине Белого дома. В частности, автор пишет, что после наспех организованной инаугурации Дональд Трамп хотел устроить грандиозный военный парад. «Танки, вертолеты! Пусть будет похоже на Северную Корею!» — цитирует Волкофф президента.

По словам писательницы, ни сам Дональд Трамп, ни его жена не ожидали его победы на выборах, и он еще долго удивлялся тому, что стал президентом Соединенных Штатов.

Бывшая помощница первой леди пишет, как незадолго до инаугурации Трамп встретил их словами: «Журнал Time! Я снова на обложке!» Уинстон Волкофф поздравила его и заметила: «Дональд, вы же будете президентом», отмечая незначительность публикации на ее фоне того, кем он стал и какую миссию ему предстоит исполнять. «Да, конечно! Отлично!» — якобы ответил Трамп и пустился в описание обложки журнала.

Что касается официальной реакции на книгу, поначалу Белый дом воздержался от комментариев. Однако накануне ее выхода пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришам назвала книгу сборником «вранья».

Анастасия Домбицкая

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