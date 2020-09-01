22:02 (мск), источник: Life.ru
Умер народный артист России Борис Клюев
Народный артист РФ Борис Клюев умер в возрасте 76 лет, сообщает
Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве в семье Владимира Федоровича и Валентины Семеновны Клюевых.
Отец в 1941—1943 годах сражался на фронтах Великой Отечественной войны, затем выступал в составе военных концертных бригад, так как по образованию был актёром. Мать была бухгалтером во Всесоюзном доме композиторов.
С 2002 года Клюев имел звание Народного артиста России. За свою карьеру он успел поработать над многими кинофильмами и телесериалами, также играл в разных театральных постановках. Но самую известную роль артист получил уже в зрелом возрасте.
Его пригласили сыграть Николая Петровича в сериале «Воронины». Персонаж стал очень популярным среди телезрителей, а проект не единожды продлевали на следующий сезон.
Фильмография Клюева насчитывает больше 100 картин, его неоднократно награждали за отличную работу. В 1999 и 2008 годах он получил ордена Дружбы и Почета.