Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые назвали сновидения продолжением реальности Гипотеза непрерывности сновидений утверждает, что сны являются продолжением реальной жизни
Фоторепортажи
9Как прошел День знаний на фоне пандемии
2285-летняя история московского троллейбуса
22:02 (мск), источник: Life.ru

Умер народный артист России Борис Клюев

Народный артист РФ Борис Клюев умер в возрасте 76 лет, сообщает пресс-служба Малого театра.

Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве в семье Владимира Федоровича и Валентины Семеновны Клюевых.

Персона
Борис Клюев

Отец в 1941—1943 годах сражался на фронтах Великой Отечественной войны, затем выступал в составе военных концертных бригад, так как по образованию был актёром. Мать была бухгалтером во Всесоюзном доме композиторов.

С 2002 года Клюев имел звание Народного артиста России. За свою карьеру он успел поработать над многими кинофильмами и телесериалами, также играл в разных театральных постановках. Но самую известную роль артист получил уже в зрелом возрасте.

Его пригласили сыграть Николая Петровича в сериале «Воронины». Персонаж стал очень популярным среди телезрителей, а проект не единожды продлевали на следующий сезон.

Борис Клюев
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Фильмография Клюева насчитывает больше 100 картин, его неоднократно награждали за отличную работу. В 1999 и 2008 годах он получил ордена Дружбы и Почета.

 Фёдор Емельяненко готов отомстить бойцу, пустившему под откос его феномена
Сын Дзюбы пошёл в первый класс, но футболист пропустил это
СМИ узнали условия ввода санкций против России из-за Белоруссии
Тихановская высказала свою позицию по статусу Крыма
В Татарстане застрелили бизнесмена, убившего двух грабителей
Люди разных профессий рассказали о том, как они провели лето
Курс доллара на мировом рынке обновил минимум с апреля 2018 года
Что стало известно о Мелании Трамп из книги-разоблачения
Здоровье
Чедвик Боузман и еще 11 звезд, скрывавших смертельные болезни Кто из знаменитостей оставлял свои заболевания в тайне.
Hi-Tech
Как разблокировать аккаунт «ВКонтакте» Что делать, если доступ на собственную страницу закрыт
Горячие темы на Авто
Прекрасное не так уж и далёко--- 134
Вопросы дня -(наступившего ) 117
Правильное питание. 115
Надо что то решать --терпеть её уже надоело-- 82
Кино
Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки» Ранее зрители вернули звезду в шоу, поддержав флешмоб в сети
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Не знаю как назвать тему 297
Клевета 227
Бесплатное горячее питание для школьников начальных классов 159
Балет 112
Новости партнеров
Участники "воровских" групп в соцсетях предстали перед судом
Впереди планеты всей. Эксперты признали успехи России в онлайн-образовании
Россия создала оружие, по сравнению с которым ядерное - детская хлопушка
Создано оружие, превосходящее ядерное в несколько раз
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь