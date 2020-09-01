22:38 (мск), источник: ТАСС
Прощание с Борисом Клюевым пройдет в Малом театре
Народный артист России умер 1 сентября на 77-м году жизни.
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ Борисом Клюевым, который умер во вторник на 77-м году жизни, пройдет в Государственном Академическом Малом театре. Об этом ТАСС сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.
«Прощание будет в Малом театре, даты пока нет», — сказала она.
В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием.