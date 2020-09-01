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22:38 (мск), источник: ТАСС

Прощание с Борисом Клюевым пройдет в Малом театре

Народный артист России умер 1 сентября на 77-м году жизни.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ Борисом Клюевым, который умер во вторник на 77-м году жизни, пройдет в Государственном Академическом Малом театре. Об этом ТАСС сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

«Прощание будет в Малом театре, даты пока нет», — сказала она.

В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием.

Борис Клюев
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