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1 сентября, источник: РИА Новости

Звезда «Ворониных» прокомментировала смерть Бориса Клюева

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Коллега Бориса Клюева по сериалу «Воронины» Анна Фроловцева прокомментировала сообщения о смерти артиста.

«Он болел. Вы знаете, что я ничего вам не могу сказать на данном этапе. Я сейчас в шоковом состоянии, ничего не могу вам сказать», — приводит слова актрисы РЕН ТВ.

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За полвека карьеры Клюеву удалось стать одним из ведущих артистов Малого театра, исполнив более 70 ролей. Так, он сыграл персонажей в постановках по произведениям Пьера-Огюстена Бомарше, Александра Островского, Александра Грибоедова, Алексея Толстого и многих других.

В кино он дебютировал в 1967 году, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова «Конец «Сатурна». Также он снимался в таких исторических лентах, как «Крушение империи», «Рудобельская республика» и «Хождение по мукам».

Наибольшую известность ему принесли роли Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмаса и доктора Ватсона» и шпиона Трианона в картине «ТАСС уполномочен заявить…».

В последние годы он снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Воронины» и «Физрук».

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