1 сентября, источник: РИА Новости
Звезда «Ворониных» прокомментировала смерть Бориса Клюева
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Коллега Бориса Клюева по сериалу «Воронины» Анна Фроловцева прокомментировала сообщения о смерти артиста.
«Он болел. Вы знаете, что я ничего вам не могу сказать на данном этапе. Я сейчас в шоковом состоянии, ничего не могу вам сказать», — приводит слова актрисы РЕН ТВ.
Борис Клюев умер на 77-м году жизни
За полвека карьеры Клюеву удалось стать одним из ведущих артистов Малого театра, исполнив более 70 ролей. Так, он сыграл персонажей в постановках по произведениям
В кино он дебютировал в 1967 году, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова «Конец «Сатурна». Также он снимался в таких исторических лентах, как «Крушение империи», «Рудобельская республика» и «Хождение по мукам».
Наибольшую известность ему принесли роли Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмаса и доктора Ватсона» и шпиона Трианона в картине «ТАСС уполномочен заявить…».
В последние годы он снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Воронины» и «Физрук».