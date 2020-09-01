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1 сентября, источник: РИА Новости

Автор хита «I Like to Move It» умер в возрасте 49 лет

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло, наиболее известный благодаря хиту «I Like to Move It», скончался в возрасте 49 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: Getty Images/AFP

Согласно источникам, тело музыканта было обнаружено утром во вторник в городе Майами-Бич (штат Флорида). Обстоятельства его смерти в данный момент выясняются.

Как отмечает TMZ, несколько недель назад Морилло задержали в Майами по обвинению в сексуальном насилии.

Морилло — автор многочисленных синглов и ремиксов. Наибольшую известность ему принес известный танцевальный хит «I Like to Move It», выпущенный и исполненный совместно с вокалистом Мэдом Стантманом (Mad Stuntman, настоящее имя Марк Куоши) в рамках проекта «Reel 2 Real», существовавшего в 1992—1997 годах.

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