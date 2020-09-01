1 сентября, источник: РИА Новости
Автор хита «I Like to Move It» умер в возрасте 49 лет
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Согласно источникам, тело музыканта было обнаружено утром во вторник в городе
Как отмечает TMZ, несколько недель назад Морилло задержали в Майами по обвинению в сексуальном насилии.
Морилло — автор многочисленных синглов и ремиксов. Наибольшую известность ему принес известный танцевальный хит «I Like to Move It», выпущенный и исполненный совместно с вокалистом Мэдом Стантманом (Mad Stuntman, настоящее имя Марк Куоши) в рамках проекта «Reel 2 Real», существовавшего в 1992—1997 годах.