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1 сентября, источник: ТАСС

Умерла актриса Ирина Печерникова

Причина смерти пока неизвестна, сообщила подруга актрисы Нина Давыдова.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Актриса Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме «Доживем до понедельника», умерла на 75-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила во вторник подруга актрисы Нина Давыдова.

Персона
Ирина Печерникова

«Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию», — сказала собеседница агентства.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ. Затем начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года — в Академическом театре им. Вл. Маяковского. Служила также в Государственном Академическом Малом театре в 1978—1990-х годах.

В кино дебютировала в роли в фильме-опере 1967 года «Каменный гость». Снималась в картинах «Города и годы», «Открытие», «Два капитана», «Птицы наших надежд» и других. В 1990-х приостановила карьеру. В 2010-е годы возобновила творческую деятельность, принимала участие в разных проектах в кино и на телевидении, в том числе стала участницей телешоу «Формула красоты».

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