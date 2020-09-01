1 сентября, источник: ТАСС
Умерла актриса Ирина Печерникова
Причина смерти пока неизвестна, сообщила подруга актрисы Нина Давыдова.
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Актриса Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме «Доживем до понедельника», умерла на 75-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила во вторник подруга актрисы Нина Давыдова.
«Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию», — сказала собеседница агентства.
Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. В 1966 году окончила
В кино дебютировала в роли в