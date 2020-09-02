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00:50 (мск), источник: Российская газета

Рошфор, брат Холмса и Воронин: любимые роли Бориса Клюева

Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Борис Клюев. Ему было 76 лет.

Актерскую профессию он выбрал не случайно — пошел по стопам отца. После Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина поступил на работу в Государственный академический Малый театр России. Где за свою долгую и успешную актерскую карьеру успел сыграть более 60 разнохарактерных ролей: Кудряш в «Грозе», Молчалин в «Горе от ума», герцог Бургундский в «Короле Лире», маршал Бертран в «Корсиканке», Арбенин в «Маскараде»… В последний раз Клюев вышел на сцену в 2019 году в роле Маттиаса Клаузена в спектакле «Перед заходом солнца» Герхарта Гауптмана в постановке Владимира Бейлиса.

Но на всю страну он прославился благодаря ярким и запоминающимся ролям в кино.

Еще в студенческие годы он снялся в фильмах «Конец «Сатурна» и «Каратель». А завершил кинокарьеру Борис Клюев ролью митрополита Дионисия в историческом сериале «Годунов». В общей сложности актер снялся в более чем 120 фильмах и сериалах. Мы предлагаем вспомнить самые любимые.

Граф Рошфор, «Д’Артаньян и три мушкетера»

Как рассказывал сам Клюев, эта роль должна была достаться Михаилу Боярскому. Но, как мы все знаем, последний в итоге сыграл пламенного Д’Артаньяна, а роль Рошфора получил Борис Клюев. Кстати, актер сам придумал образ своего героя, предложив приклеить усы и узкую аристократическую бородку. И даже поспорил по этому поводу с режиссером, который видел Рошфора с более внушительной бородой. Но мы-то знаем, чей образ в итоге победил.

Возможно, вы удивитесь, но вокальные партии в фильме Клюев тоже исполнял сам, в том числе и смешные куплеты о кардинале Ришелье, которые Клюев спел дуэтом с Миледи — обворожительной и неподражаемой Маргаритой Тереховой. После выхода фильма на экран Борис Клюев проснулся знаменитым.

Трианон, «ТАСС уполномочен заявить»

Этот многосерийный фильм о противостоянии двух разведок советской и американской был обречен на успех, хотя бы потому что был снят по одноименному роману Юлина Семенова, а главные роли исполнили замечательные актеры: Вячеслав Тихонов, Юрий Соломин, Алексей Петренко…

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Когда Борису Клюеву предложили роль предателя Трианона, он сначала отказался. Не захотел играть однозначно неприятного отрицательного героя, лишенного даже малейшего шанса на симпатии зрителей. И тогда режиссер предложил включить в сценарий дополнительную сюжетную линию, чтобы объяснить, почему этот человек решился на предательство свой страны. Но консультанты фильма это предложение отвергли, справедливо заметив, что образ, созданный Клюевым, и так получается слишком ярким.

Со своей ролью актер справился блестяще, но в отличие от своих коллег по съемкам, которые получили за этот фильм премии и награды, Борис Клюев остался без всего. Видимо, роль изменника Родины получилась слишком убедительной.

Майкрофт Холмс, «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

В фильме режиссера Игоря Масленникова Борис Клюев сыграл брата знаменитого сыщика — Майкрофта. Он, как и Шерлок, умен и хитер, к тому же — работник МИДа, а еще участник таинственного клуба… Роль стала звездной — после выхода фильма актера стали приглашать в другие картины. О том, почему кинолента стала культовой, Клюев отвечал так: «Это заслуга только Игоря Масленникова, потому что он сумел создать атмосферу. Эта атмосфера картину до сих пор тащит».

Николай Петрович, «Воронины»

Одна из по-настоящему народных ролей Бориса Клюева — Николай Петрович в сериале «Воронины». Ей актер отдал ни много ни мало 10 лет, съемки велись с 2009 по 2019 год. И хоть сам Борис Клюев слишком серьезно к этой работе никогда не относился, зритель едва ли не больше всех полюбил именно его — вечно недовольного и насмешливого токаря-пенсионера, чуть что грозящегося «уйти от Гали» (жены то есть). Из типичного персонажа ситкома актеру удалось сделать самобытного героя, фразы которого зрители разобрали на цитаты.

Инга Бугулова, Наталья Лебедева

Борис Клюев
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