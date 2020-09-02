10:14 (мск), источник: Известия
Цой мертв: что кроется за скандалом вокруг нового байопика
За переносом премьеры нового фильма Алексея Учителя могут стоять коммерческие интересы.
Перенос премьеры новой картины Алексея Учителя «Цой» не связан со скандалом вокруг фильма и письмом родственников музыканта Владимиру Путину. Как сообщил «Известиям» адвокат режиссера Константин Добрынин, основная причина того, что релиз картины был отложен на неопределенный срок — эпидемиологическая ситуация в стране. Однако за этой формулировкой, по всей видимости, стоит коммерческий расчет. Сейчас, при низкой посещаемости кинотеатров, шансов окупить масштабный проект практически нет. А судебный процесс, по мнению ряда экспертов, только подогреет интерес к ленте.
Игровой фильм Алексея Учителя «Цой» должен был выйти в российский прокат 3 сентября, но релиз отложили за неделю до старта без объяснения причин и новой даты. В картине никто не играл Виктора Цоя — в сцены с его участием были вмонтированы документальные кадры из старых съемок самого Алексея Учителя. Сюжет построен вокруг фигуры водителя Павла Шелеста, который попал в летальное для Цоя ДТП. Вместе с близкими музыканта он везет гроб с его телом на кладбище. В автобусе разыгрывается драма между провожающими Цоя в последний путь.
Премьеру отменили 27 августа без объяснения причин, а 31 августа СМИ сообщили, что на имя Владимира Путина было направлено письмо от имени сына Виктора Цоя Александра и отца музыканта Роберта с требованием запретить выход фильма (есть в распоряжении «Известий»). В обращении наследники называют фильм «пошлым зрелищем», которое нарушает их права, и просят президента «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры».
Отец музыканта при этом опроверг свою причастность к письму.
— Это враки, вранье это. Никогда ничего никому не писал я, — сказал он телеканалу РЕН ТВ.
Однако имя Роберта в документе
— Это ужасно: фильм — про гроб, вокруг которого происходит вымышленная история, участвуют в ней близкие люди того, кто лежит в гробу, — возмущается сын рокера. — Это
Художественное произведение нельзя воспринимать как копию жизни, возражает Алексей Учитель.
— У родственников могут быть
Режиссер подчеркивает, что делал не биографическую историю, а притчу. Но герой ее — Цой, не гроб.
Как сообщил адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин, перенос релиза «Цоя» никак не связан с претензиями семьи музыканта, причина в эпидемиологической ситуации в стране. Что касается их требований, то, по словам юриста, права на все использованные в фильме объекты интеллектуальной собственности были надлежащим образом получены от их правообладателей. Поменять ни один элемент фильма родственники не имеют права, к тому же они не видели финальный вариант ленты.
В случае если конфликт дойдет до суда, юридические перспективы претензий родственников выглядят туманными, уверен управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев:
Подобная инициатива родственников понятна, их основная цель — не дожидаясь судебных тяжб, привлечь внимание к проблеме. Сам судебный процесс скорее подогреет интерес к картине, чем к их нарушенному праву. Именно поэтому они рассчитывают на поддержку Путина.
Представители
— Фильм с названием «Цой» должен базироваться на фактах, а в картине Учителя возят гроб, в котором лежит как бы Цой, и еще рядом едут
В свою очередь, режиссер Сергей Соловьев, снявший Цоя в фильме «Асса», отмечает, что никто из этого
Странно, что со стороны родственников Цоя идет такая волна. Я видел фильм. Прежде всего это именно притча о человеке, который погиб совсем молодым, в 28 лет. И я не понимаю претензий близких. Почему нельзя его выпускать? У всех разный вкус. Не так просто снять кино. Алексей Учитель долго работал над этой картиной, потрачено много денег, пусть показывают!
— Алексей Учитель снял очень важный для конца 1980-х документальный фильм «Рок», в котором одним из первых показал наших
Самый очевидный выход — срочно поменять название фильма, отметил эксперт в беседе с «Известиями».
Алексей Рыбин, участник первого состава группы «Кино», комментировать скандал вокруг фильма Учителя отказался, но сообщил, что его собственная игровая картина о Викторе Цое, анонсированная в 2017 году, в итоге свет не увидит. Не
— Тот проект был слишком дорогостоящим, мы не смогли найти бюджет на него, — пояснил Алексей Рыбин «Известиям». — Но, что еще важнее, мы в
Более тонко дозировать правду и художественный вымысел предложил и писатель Роман Сенчин. В его новом сборнике «Петербургские повести» представлен рассказ «Аркаша», один из героев которого — Виктор Цой.
— Конечно, у автора художественной биографии, будь то в кинематографе или литературе, есть некоторая свобода отступать от строгой документальности, но откровенное фантазирование я считаю неуместным. Лучше всего, когда воображение работает над теми моментами биографии, которые малоизвестны, — уверен Роман Сенчин. — В моем рассказе «Аркаша» речь идет о записи Аркадия Северного с
Фильм Алексея Учителя — не первая попытка создать байопик, где Виктор Цой фигурировал бы в качестве одного из центральных персонажей. Ранее жизнью ленинградских рокеров вдохновился Кирилл Серебренников — его «Лето» было основано на мемуарах Наташи Науменко, жены Майка Науменко и близкой подруги лидера «Кино». Картина, однако, тоже вызвала неоднозначную реакцию. Если кинематографическое сообщество отреагировало в целом позитивно, а на Каннском фестивале ленту даже наградили за лучший саундтрек, то представители
Борис Гребенщиков назвал сценарий «ложью от начала и до конца», а режиссера — «человеком с другой планеты». А вот продюсер Игорь Гудков, товарищ Цоя и Майка, написавший собственный сценарий о них, признался «Известиям», что кино ему понравилось.
— Я понял, что хотели сказать авторы, и если продраться через первую сцену на пляже, дальше всё становится очень хорошо, — заявил он.
Вместе с тем, отмечает Гудков, у Цоя жизнь была довольно спокойной, бесконфликтной и, с точки зрения создания байопика, скучной. Поэтому лучше снимать кино не о его биографии, а о самой среде — молодых ребятах, живущих в Ленинграде в конце 1980-х.
Наиболее известные появления «реального» Виктора Цоя в игровом кино — фильм Рашида Нугманова «Игла», где музыкант исполнил главную роль, и «Асса» Сергея Соловьева — именно там звучит песня «Перемен», ставшая вскоре музыкальным символом перестройки.