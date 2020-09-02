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03:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Академики усомнились в Курчатовском

РАН обсудит утрату права на экспертизу работы крупнейших научных и учебных центров.

Источник: Коммерсантъ

Сегодня президиум Российской академии наук (РАН) соберется на «экстренное заседание», посвященное угрозе значительного урезания полномочий академии. Разработанный Минобрнауки проект правительственного постановления освобождает ряд организаций от обязательной научной экспертизы со стороны РАН — речь идет прежде всего о Курчатовском институте, а также подведомственных правительству МГУ, СПбГУ и НИУ ВШЭ. В академии заявляют, что выделение касты привилегированных научных учреждений «несет опасность появления сомнительных с научной точки зрения проектов», и предупреждают о возможных коррупционных рисках. Источник в правительстве говорит, что «административная зависимость от РАН будет тормозить развитие» упомянутых организаций.

О готовящемся «экстренном» заседании президиума РАН было объявлено вчера в первой половине дня. Вице-президент академии Алексей Хохлов написал в Facebook, что оно «инициировано» письмом Координационного совета профессоров РАН. В нем ученые выразили обеспокоенность по поводу проекта правительственного постановления о научно-методическом руководстве РАН над институтами и вузами.

В пояснительной записке к документу уточняется, что его разработало Минобрнауки по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. Постановлением предлагается убрать из полномочий РАН «научно и научно-методическое руководство» деятельности ряда научных и образовательных организаций. Кроме того, предлагается отменить обязательную академическую экспертизу их «научных и научно-технических результатов».

Список «исключенных» начинается с организаций, подведомственных Минобороны, ФСБ, МВД, МИД, ФСТЭК, Росгвардии и ФСИН — но потом в нем неожиданно упоминается НИЦ «Курчатовский институт».

Также в документе говорится про «другие организации, подведомственные правительству РФ». Речь может идти, например, о НИУ ВШЭ. Академия будет проводить экспертизу их исследований лишь по просьбе руководства таких организаций.

Алексей Хохлов заявил, что РАН направила отрицательный отзыв на проект, но не была услышана. «Выделение отдельных организаций, особенно крупных научных центров, в особую категорию, не подлежащую квалифицированной и компетентной экспертизе, несет в себе опасность появления сомнительных с научной точки зрения проектов, бесконтрольного расходования бюджетных средств, рисков возрастания коррупционной составляющей», говорится в письме Координационного совета профессоров РАН. Схожее заявление выпустил и влиятельный академический «Клуб 1 июля».

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«Предлагаемый проект дает возможность “привилегированным” научным организациям самим оценивать качество и целесообразность собственных исследований; очевидно, что ценность такой оценки равна нулю. Отмена независимой экспертизы — прямой путь к деградации научного уровня», — заявил «Клуб 1 июля».

«В таком виде проект лишает возможности давать компетентную оценку совершенно безумным, антинаучным проектам. Снова будут требовать бюджетное финансирование на всяких экстрасенсов, получение энергии из вакуума и так далее. И эти траты будут прикрыты от независимой экспертизы заявлениями об их оборонной важности, — возмущается в беседе с “Ъ” один из авторов обращения, главный научный сотрудник Института физики полупроводников СО РАН, академик Александр Чаплик.— Непонятно, на каком вообще основании эти организации получают статус неприкасаемых. Многие академические институты ничуть не уступают им ни по своему международному авторитету, ни по количеству и качеству публикаций».

По словам ученого, «в списке совершенно ясно прочитываются интересанты этого проекта»: «Получается, что некоторые коллеги будут сами себе заказывать исследования — и сами же оценивать свою деятельность».

По данным «Ъ», вопрос о том, так ли необходимы РАН полномочия по научному руководству Курчатовским институтом и университетами обсуждался на нескольких совещаниях в правительстве РФ летом 2020 года. Последняя такая дискуссия состоялась в июле у профильного вице-премьера Татьяны Голиковой. Источники «Ъ», близкие к правительству и участвовавшие в совещаниях, утверждают, что Белый дом и упомянутые в документе организации придерживаются единой позиции.

По их мнению, взаимоотношения РАН и университетов могут строиться только на договорных отношениях, в том числе в вопросах экспертизы.

Какая-либо административная зависимость их от РАН будет тормозить их развитие. Тем более что в случае с Курчатовским институтом речь идет фактически о структуре оборонного комплекса, говорят собеседники «Ъ».

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Правительство считает, что научный уровень университетов не ниже, чем у РАН и ее институтов, притом что публикационная активность университетов намного выше. По данным «Ъ», правительство беспокоит и конфликт интересов между системой РАН и университетами. «Получение академией фактически монопольного права утверждать или не утверждать направления научных работ может использоваться — и в ряде случаев с 2018 года уже используется — в конкуренции за бюджетные контракты», — пересказывает опасения собеседник «Ъ».

Сами университеты в конфликте прямо не выступают, говорит источник «Ъ». Но их представители давали понять правительству, что им кажется странной идея централизации в РАН всего процесса координации науки. Такое грубо упрощенное представление о возможной роли академии предполагает даже более контролируемый режим работы ученых, чем в СССР в 1940-х, жаловались университеты правительству. В результате в правительстве считают, что постановление лишь фиксирует на бумаге многолетний статус-кво: сотрудничество РАН и университетов исключительно добровольное, а конкуренция между ними — один из источников развития отечественной науки.

Александр Черных, Дмитрий Бутрин

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