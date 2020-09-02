Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые назвали сновидения продолжением реальности Гипотеза непрерывности сновидений утверждает, что сны являются продолжением реальной жизни
Фоторепортажи
2710 дней, которые потрясли Минск
9Как прошел День знаний на фоне пандемии
05:23 (мск), источник: РИА Новости

Звезда «Ворониных» эмоционально отреагировала на смерть Клюева

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Коллега Бориса Клюева по сериалу «Воронины» Екатерина Волкова высказалась в своем в Instagram о смерти артиста.

Источник: РИА Новости

Актриса выразила соболезнования в связи со случившимся и призналась, что Клюев сыграл важную роль в ее жизни. Она добавила, что новость о смерти актера стала для нее крайне болезненной.

«Наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли Папа и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память», — написала Волкова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Она заключила, что Клюев навсегда останется в сердцах зрителей.

Борис Клюев умер на 77-м году жизни из-за болезни. Прощание пройдет в Малом театре, дата пока неизвестна.

Наибольшую известность ему принесли роли Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмаса и доктора Ватсона» и шпиона Трианона в картине «ТАСС уполномочен заявить…».

В последние годы он снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Воронины» и «Физрук».

 'Я жила в испуге': Ляйсан Утяшева рассказала о насилии
'Никогда не видел перед собой чудовища'. Депардье рассказал о Путине
США отвергли глобальную инициативу по разработке COVID-вакцины
Стало известно, когда Путин может выступить в ООН
Кадыров назначил свою дочь первым замминистра культуры Чечни
РАН обсудит утрату права на экспертизу работы научных центров
Одесситка создала фарфоровые цветы, которые не отличить от живых
Автор хита I Like to Move It умер в возрасте 49 лет
Gnezdo.ru
5 вещей, которые не позволит себе умная женщина
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
6 признаков женщины, которая давно без мужчины
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Как разблокировать аккаунт «ВКонтакте» Что делать, если доступ на собственную страницу закрыт
Авто
Иногда они возвращаются: тест нового Opel Grandland X Марка Opel покинула российский рынок несколько лет назад. И вот теперь она возвращается в нашу страну с новым кроссовером Grandland X
Кино
Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки» Ранее зрители вернули звезду в шоу, поддержав флешмоб в сети
Новости партнеров
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
КПРФ требует от руководства России вмешаться в белорусские события
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
"Протесты - это госпереворот. Вы хотите как в 93-м?"
Gnezdo.ru
Младший сын Валерии женился
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Полюбуйся, какими стали девочки Алсу: не узнать
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь