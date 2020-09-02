05:23 (мск), источник: РИА Новости
Звезда «Ворониных» эмоционально отреагировала на смерть Клюева
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Коллега Бориса Клюева по сериалу «Воронины» Екатерина Волкова высказалась в своем в Instagram о смерти артиста.
Актриса выразила соболезнования в связи со случившимся и призналась, что Клюев сыграл важную роль в ее жизни. Она добавила, что новость о смерти актера стала для нее крайне болезненной.
«Наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли Папа и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память», — написала Волкова.
Она заключила, что Клюев навсегда останется в сердцах зрителей.
Борис Клюев умер на 77-м году жизни
Наибольшую известность ему принесли роли Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмаса и доктора Ватсона» и шпиона Трианона в картине «ТАСС уполномочен заявить…».
В последние годы он снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Воронины» и «Физрук».