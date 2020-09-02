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09:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили об опасности опавшей листвы в парках

Врач-терапевт Людмила Лапа предупредила россиян о потенциальной опасности опавшей листвы в интервью радио Sputnik.

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Как объяснила специалист, во время осенних дождей опавшая листва начинает гнить. В ней развиваются грибы и грибковые инфекции, которые воспаляют слизистую, после чего любой вирус быстро подседает. Помимо этого, в листве могут развиваться бактерии, которые провоцируют аллергию. Поэтому опасной может быть даже обычная прогулка в парке, отметила она.

Лапа обратила внимание, что около половины от общего числа аллергиков — скрытые. Кроме того, на аллергическую реакцию могут быть похожи проявления сахарного диабета. «Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни», — добавила врач.

Летом россиян предупредили об опасности загара в парках. Прежде всего, речь идет о клещах и химических веществах, которыми обрабатывают газоны. Если позагорать в парке все-таки очень хочется, то лучше поставить на траву шезлонг или кресло, посоветовал специалист.

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