Российскую вакцину от коронавируса испытали на пожилых

«Человек 10−15 (сделали прививку.— “Ъ”), наверное, не меньше. Они все бодры, здоровы, активны, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом. Никак вакцинация на них не повлияла», — рассказал господин Гинцбург «РИА Новости».
По его словам, одна из задач пострегистрационных испытаний, которые сейчас проводятся, — это исследование влияния вакцины на людей в возрасте от 60 лет. Добровольцев наберут среди москвичей.
«И надеюсь, уже официально то, что я вам сейчас сказал, будет подтверждено и вакцина получит разрешение быть использованной для людей с серьезным возрастным багажом, то есть для 70, 80 и, может быть, даже для более высоких возрастных категорий», — сказал глава центра.
Сам Александр Гинцбург также сделал прививку несколько месяцев назад. Ему 68 лет.
Вакцина Центра имени Гамалеи «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире — 11 августа. Испытания завершают и другие разработчики вакцины, в частности «Вектор». По словам президента России Владимира Путина, прививку сделала одна из его дочерей. Также о вакцинации сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Курской области Роман Старовойт, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Массовая вакцинация может начаться осенью.