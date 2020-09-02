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13:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Российскую вакцину от коронавируса испытали на пожилых

Некоторые сотрудники Центра имени Гамалеи в возрасте 70−80 лет сделали себе прививку от COVID-19, сообщил директор учреждения Александр Гинцбург. По его словам, они чувствуют себя хорошо.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:28 MSK, 02.09
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Источник: РИА "Новости"

«Человек 10−15 (сделали прививку.— “Ъ”), наверное, не меньше. Они все бодры, здоровы, активны, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом. Никак вакцинация на них не повлияла», — рассказал господин Гинцбург «РИА Новости».

По его словам, одна из задач пострегистрационных испытаний, которые сейчас проводятся, — это исследование влияния вакцины на людей в возрасте от 60 лет. Добровольцев наберут среди москвичей.

«И надеюсь, уже официально то, что я вам сейчас сказал, будет подтверждено и вакцина получит разрешение быть использованной для людей с серьезным возрастным багажом, то есть для 70, 80 и, может быть, даже для более высоких возрастных категорий», — сказал глава центра.

Сам Александр Гинцбург также сделал прививку несколько месяцев назад. Ему 68 лет.

Вакцина Центра имени Гамалеи «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире — 11 августа. Испытания завершают и другие разработчики вакцины, в частности «Вектор». По словам президента России Владимира Путина, прививку сделала одна из его дочерей. Также о вакцинации сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Курской области Роман Старовойт, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Массовая вакцинация может начаться осенью.

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