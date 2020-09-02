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13:20 (мск), источник: Forbes

Жириновский и Мантуров сделали прививки от коронавируса

Глава Минпромторга Денис Мантуров и Владимир Жириновский опробовали российскую вакцину от коронавируса.

Коронавирус COVID-19
13:35 (мск)Российскую вакцину от коронавируса испытали на пожилых
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:28 MSK, 02.09
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Лидер ЛДПР 74-летний Владимир Жириновский сделал себе прививку от COVID-19 российской вакциной Sputnik V, разработанной центром имени Гамалеи, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ЛДПР в Госдуме Александр Дюпин. «Второй укол делается через три недели после первого. Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья», — уточнил он.

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Вакцина Sputnik V до регистрации испытывалась на людях в возрасте от 18 до 60 лет. К участию в пострегистрационных исследованиях были допущены совершеннолетние добровольцы любого возраста, уточнил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов: верхнего ограничения по возрасту, по его словам, нет.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность, что у Жириновского после вакцинации все будет хорошо. «Владимир Вольфович у нас неординарный человек, как мы знаем, это во-первых, поэтому ничего про Владимира Вольфовича конкретно я сказать не могу», — заявил он.

Вакциной Sputnik V привился также глава Минпромторга Денис Мантуров. В эфире телеканала НТВ он сообщил, что сделал это две недели назад, «не лежа в больнице, как в случае с первыми добровольцами, а перенося прививку на ногах». Мантуров уточнил, что после прививки ежедневно звонил Гинцбургу с докладом о своем самочувствии.

«В первый вечер чуть-чуть поднялась температура. На второй день, с учетом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, то чуть-чуть почувствовал затылок. Третий день вообще уже ничего не чувствовал. Сегодня уже, более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось», — отметил министр.

11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций. 5—7 сентября начинается вакцинация добровольцев на этапе пострегистрационных исследований. В ней примут участие 40 000 человек.

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