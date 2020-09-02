Жириновский и Мантуров сделали прививки от коронавируса

Лидер ЛДПР 74-летний Владимир Жириновский сделал себе прививку от COVID-19 российской вакциной Sputnik V, разработанной центром имени Гамалеи, сообщил ТАСС руководитель
Вакцина Sputnik V до регистрации испытывалась на людях в возрасте от 18 до 60 лет. К участию в пострегистрационных исследованиях были допущены совершеннолетние добровольцы любого возраста, уточнил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов: верхнего ограничения по возрасту, по его словам, нет.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность, что у Жириновского после вакцинации все будет хорошо. «Владимир Вольфович у нас неординарный человек, как мы знаем, это
Вакциной Sputnik V привился также глава Минпромторга Денис Мантуров. В эфире телеканала НТВ он сообщил, что сделал это две недели назад, «не лежа в больнице, как в случае с первыми добровольцами, а перенося прививку на ногах». Мантуров уточнил, что после прививки ежедневно звонил Гинцбургу с докладом о своем самочувствии.
«В первый вечер
11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.