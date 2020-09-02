14:14 (мск), источник: РИА Новости
Заразившаяся коронавирусом Тимошенко рассказала о своем состоянии
КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Заразившаяся коронавирусом бывший
Ранее
«Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже… А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и, хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», — написала Тимошенко на своей странице в Facebook в среду.
Она поблагодарила врачей, которые ее лечили, и всех, кто помогал и поддерживал.
«Я благодарю вас за ваши уникальные теплые слова поддержки, цветы, наши совместные фото, которые вы передавали мне как символ сострадания и даже за детские игрушки: мишки, куклы, машинки, которыми вы меня подбадривали и которые я сейчас разбираю. Я благодарю всех, кто переживал за мое здоровье и просил не сдаваться. Иногда я думаю, что я многое в жизни проиграла… Но сейчас я поняла, что это не так. Не так, потому что у меня есть самое ценное, что может быть у счастливого человека — это вы, мои родные, мои друзья, мои единомышленники и мои оппоненты, люди, которые близки мне по духу, с которыми я знакома всю жизнь или с которыми я не знакома совсем, люди, которые
Тимошенко является лидером партии и фракции «Батькивщина» и депутатом Рады семи из девяти созывов. Также она дважды была премьером Украины и трижды боролась за кресло президента страны.