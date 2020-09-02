Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 2 сентябряСоглашение о строительстве МКС, основание министерства финансов в США и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
15:57 (мск), источник: РИА Новости

Ученые определили, сколько весили динозавры

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Исследователи из Австралии и Канады разработали метод оценки веса динозавров. По их мнению, знаменитый тираннозавр Tyrannosaurus rex весил около семи тонн. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Reviews.

Источник: ractapopulous/СС0

Палеонтологи давно спорят о том, как оценить массу тела динозавров, которые вымерли 66 миллионов лет назад и от которых сохранились только кости. Ведь по костным остаткам можно судить о размере животных, но не о их весе.

Новость
Палеонтолог обнаружила во время пробежки кость динозавра

«Размер и масса тела определяют почти все аспекты жизни животного, включая его рацион питания, воспроизводство и передвижение, — приводятся в пресс-релизе Королевского музея Онтарио слова руководителя исследования, доктора Николаса Кампионе (Nicolás Campione) из Исследовательского центра палеонаук при Университете Новой Англии. — Хорошая оценка массы тела динозавра — это прочная основа для ретроспективного изучения и понимания их жизни. Мы должны быть уверены, что воспроизводим историю этих доисторических животных правильно. Особенно это касается массивных динозаврах, у которых нет аналогов в современном мире».

Есть два основных способа оценки массы ископаемых животных: масштабирование и реконструкция. Первый сравнивает размеры костей — например окружность плечевой кости или бедра — с костями современных позвоночных, что позволяет сделать вывод об объеме и массе конечностей и других частей тела. Во втором случае ученые сначала создают трехмерные реконструкции, а потом приблизительно прикидывают массу.

Оба метода имеют под собой научную основу, но иногда дают очень разные результаты. Например, оценка массы для самого большого наземного хищника всех времен — тираннозавра Tyrannosaurus rex — варьирует от трех до 18 тонн.

Ученые во главе с доктором Кампионе проанализировали обширную базу оценки массы тела динозавров, в которой собраны результаты исследований с 1905 года, и обработали их различными математическими методами.

Новость
Ученые раскрыли секрет древнего существа с очень длинной шеей

Оказалось, что наиболее точные цифры получаются, если применять интегрированный подход, использующий оба метода сразу.

«Фактически, эти два подхода скорее дополняют, чем противоречат друг другу», — отмечает доктор Кампионе.

Метод масштабирования костей, основанный на отношениях размера к массе, полученных из наблюдений за современными животными, дает общий коридор значений, а особенности строения тела, взятые из реконструкций, позволяют вносить уточнения. Хотя, конечно, как отмечают ученые, и в этом случае всегда остается вероятность ошибки.

«В нашем понимании того, как выглядело то или иное древние животное, всегда будет неопределенность, связанная с весом, — говорит еще один автор статьи, доктор Дэвид Эванс (David Evans), заведующий кафедрой палеонтологии позвоночных в Королевском музее Онтарио в Торонто, — но наше новое исследование позволяет лучше “взвешивать” динозавров и открывает путь для более реалистичной оценки массы тела вымерших животных в будущем».

Авторы считают, что взрослый тираннозавр весил примерно семь тонн. Эта оценка в целом согласуется как с реконструкцией, так и с масштабированием костей конечностей. В целом же, отмечают ученые, его масса могла варьировать от пяти до десяти тонн, потому что тираннозавры, как и люди, были разными.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
'Никогда не видел перед собой чудовища'. Депардье рассказал о Путине
Минск заявил о предотвращении украинского сценария в Белоруссии
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в сентябре
Россияне начнут получать новые надбавки от государства
Ученые узнали, легко ли заразиться коронавирусом в автобусе
Россиян предупредили об опасности опавшей листвы в парках
Медведев удивился позиции США по Второй мировой войне
Здоровье
Назван гриб, помогающий бороться с онкологией Особенно он популярен в Японии.
Hi-Tech
«Летающий человек» испугал летчиков США Пилот самолета заметил мужчину в джетпаке на высоте почти 1000 метров
Горячие темы на Авто
Прекрасное не так уж и далёко--- 137
Правильное питание. 120
Надо что то решать --терпеть её уже надоело-- 98
А под Москвою ловятся лещи, водятся грибы... 81
Кино
Елена Яковлева объяснила отказы от ролей после «Интердевочки» Актриса отметила, что ей было легко отвергать новые предложения режиссеров
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Ковидные ограничения в детских садах, Москва 206
квартирный вопрос 169
А вы бы вернули деньги или ? 167
Пощечина. 100
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь