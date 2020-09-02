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14:25 (мск), источник: Life.ru

Шуфутинский напомнил, что уже скоро придётся переворачивать календарь, и рассказал, где споёт легендарную песню — видео

Композиция шансонье стала хитом в последние годы.

Источник: РИА "Новости"

Певец Михаил Шуфутинский напомнил, что уже завтра наступит 3 сентября, и анонсировал своё выступление с легендарной песней. Об этом он рассказал в своём Instagram.

— Дорогие мои друзья, сегодня второе сентября, и завтра, как вы понимаете, третье. Я буду завтра у своих друзей в гостях. У одного из них день рождения именно третьего сентября. Я хочу завтра выйти в прямой эфир в «Инстаграме»… для того, чтобы поздравить вас со всеми вашими праздниками и спеть для вас — третье сентября, день прощания, — сказал шансонье.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шуфутинский добавил, что в прямой эфир выйдет в соцсеть в 18:00 по московскому времени.

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