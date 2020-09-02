17:42 (мск), источник: Вести.Ru
Врач рассказала, сколько тянется «хвост» ковида у переболевших бессиптомно
В эфире телеканала «Россия 24» президент Союза педиатров России Лейла
В России с 5 сентября стартует вакцинация групп добровольцев от коронавируса. Среди них, прежде всего, медики, которые работают с пациентами с COVID-19, и работники сферы образования, через которых каждый день проходит достаточно большое число людей.
В эфире телеканала «Россия 24» президент Союза педиатров России Лейла
Эксперт рассказала, что обследование большой группы московских детей показало: даже среди тех, кто переболел легко или почти бессимптомно, «даже через 12 недель сохраняется “хвост” по снижению познавательных, когнитивных функций и по
«Это означает, что мы должны быть повышено внимательны именно к тем, кто переносит болезнь, не имея симптомов. И, естественно, это еще больше настраивает нас на необходимость вакцинации», — говорит врач.
«Есть научные публикации, которые говорят о том, что через 5 недель уровень антител снижается вдвое, а дальше, вероятно, еще больше, что делает нас, скорее всего, беззащитными для следующего заражения», — добавляет
«Но ведь действительно это не первый пример инфекционной болезни — постинфекционный иммунитет после которой — нестойкий. Возьмем тот же банальный коклюш: можно им переболеть,
Она также напоминает, что разные категории наших граждан
«Есть те, которые, скорее всего, с ней встретятся неоднократно. Речь идет, прежде всего, даже не о медицинских работниках (потому что мы
Речь идет, по ее словам, в первую очередь о людях пожилого возраста и с хроническими заболеваниями.
«Поэтому очень хорошо, что сейчас, после регистрации вакцины, пройдут пострегистрационные исследования, которые позволят ответить на вопрос, как правильно вакцинировать пациентов, например, с нарушениями свертывающей системы крови, с диабетом, с повышенными цифрами артериального давления», — добавляет
Она также подчеркивает, что основная задача медиков — «предотвратить болезнь как класс».
«Но это, как правило, недостижимая цель. Мы вакцинируем для того, чтобы предотвратить наиболее тяжелые проявления или летальный исход. Совсем не заболеть — вряд ли получится. Но если заболеешь, то перенесешь очень легко. Вот это основная цель вакцинации», — заключает эксперт.
Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын, со своей стороны, рассказал, что пока в мире подтвержден лишь один случай повторного заболевания.