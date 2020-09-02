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17:42 (мск), источник: Вести.Ru

Врач рассказала, сколько тянется «хвост» ковида у переболевших бессиптомно

В эфире телеканала «Россия 24» президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова рассказала, что обследование большой группы московских детей показало: среди тех, кто переболел легко или почти бессимптомно, «даже через 12 недель сохраняется “хвост” по отклонениям в поведении».

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В России с 5 сентября стартует вакцинация групп добровольцев от коронавируса. Среди них, прежде всего, медики, которые работают с пациентами с COVID-19, и работники сферы образования, через которых каждый день проходит достаточно большое число людей.

В эфире телеканала «Россия 24» президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова объяснила, что более всего настраивает медиков на необходимость вакцинации.

Эксперт рассказала, что обследование большой группы московских детей показало: даже среди тех, кто переболел легко или почти бессимптомно, «даже через 12 недель сохраняется “хвост” по снижению познавательных, когнитивных функций и по каким-то отклонениям в поведении».

«Это означает, что мы должны быть повышено внимательны именно к тем, кто переносит болезнь, не имея симптомов. И, естественно, это еще больше настраивает нас на необходимость вакцинации», — говорит врач.

«Есть научные публикации, которые говорят о том, что через 5 недель уровень антител снижается вдвое, а дальше, вероятно, еще больше, что делает нас, скорее всего, беззащитными для следующего заражения», — добавляет Намазова-Баранова.

«Но ведь действительно это не первый пример инфекционной болезни — постинфекционный иммунитет после которой — нестойкий. Возьмем тот же банальный коклюш: можно им переболеть, три-четыре месяца кашлять, а потом заболеть еще раз в достаточно короткой перспективе. Именно поэтому мы говорим о том, что нужно вакцинироваться, потому что поствакцинальный иммунитет защищает гораздо эффективнее — как правило, на 5−6 лет, не меньше, — уверена президент Союза педиатров России.

Она также напоминает, что разные категории наших граждан по-разному уязвимы для этой инфекции.

«Есть те, которые, скорее всего, с ней встретятся неоднократно. Речь идет, прежде всего, даже не о медицинских работниках (потому что мы все-таки соблюдаем массу предосторожностей, знаем, как работать с пациентами), а о работниках образования. Потому что начался учебный год, в школы пришли большие контингенты детей, многие из которых являются бессимптомными носителями или даже бессимптомно переносящими эту болезнь. И, конечно, учителя должны быть защищены в первую очередь», — говорит врач.

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Речь идет, по ее словам, в первую очередь о людях пожилого возраста и с хроническими заболеваниями.

«Поэтому очень хорошо, что сейчас, после регистрации вакцины, пройдут пострегистрационные исследования, которые позволят ответить на вопрос, как правильно вакцинировать пациентов, например, с нарушениями свертывающей системы крови, с диабетом, с повышенными цифрами артериального давления», — добавляет Намазова-Баранова.

Она также подчеркивает, что основная задача медиков — «предотвратить болезнь как класс».

«Но это, как правило, недостижимая цель. Мы вакцинируем для того, чтобы предотвратить наиболее тяжелые проявления или летальный исход. Совсем не заболеть — вряд ли получится. Но если заболеешь, то перенесешь очень легко. Вот это основная цель вакцинации», — заключает эксперт.

Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын, со своей стороны, рассказал, что пока в мире подтвержден лишь один случай повторного заболевания.

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