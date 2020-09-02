НИЦ Гамалеи: подтвержден только один случай повторного заражения COVID-19

«Сейчас достоверно доказан один единственный клинический случай повторного заражения коронавирусом нового типа», — сказал эксперт.
Лисицын отметил, что между первым и вторым случаем заражения прошло 148 суток.
Еще один возможный случай повторного заболевания сейчас рассматривается, но пока не подтверждено, что пациент второй раз заразился именно COVID-19. Этот случай наблюдается в России, в Республике Тува.
Эксперт добавил, что повторные случаи заболевания еще не говорят о неэффективности вакцины. По его словам, любая вакцина, даже давно проверенная противооспенная, эффективны не на сто процентов. Все зависит от индивидуальных особенностей каждого человека.
Ранее о повторном заражении коронавирусом рассказал ведущий научный сотрудник ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии Антон Ершов. Он утверждает, что дважды переболел COVID-19. Ершов отметил, что два-три месяца после первого случая заражения прошло три месяца, после чего у него резко началось снижаться количество антител, защищающих от вируса.