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16:05 (мск), источник: Вести.Ru

НИЦ Гамалеи: подтвержден только один случай повторного заражения COVID-19

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказали о повторном заражении коронавирусом. Как сообщил в эфире телеканала «Россия 24» ведущий специалист научно-исследовательского центра Федор Лисицын, сейчас в мире подтвержден один случай повторного заболевания.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:28 MSK, 02.09
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22.08
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Инфицировано25 785 890+274 505
20.08
264241
21.08
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1.09
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2.09
272317
20.082.09
Скончалось857 821+6 667
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
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25.08
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27.08
6311
28.08
6003
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30.08
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31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
20.082.09
Выздоровело17 095 825+245 781
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
20.082.09
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас достоверно доказан один единственный клинический случай повторного заражения коронавирусом нового типа», — сказал эксперт.

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Лисицын отметил, что между первым и вторым случаем заражения прошло 148 суток.

Еще один возможный случай повторного заболевания сейчас рассматривается, но пока не подтверждено, что пациент второй раз заразился именно COVID-19. Этот случай наблюдается в России, в Республике Тува.

Эксперт добавил, что повторные случаи заболевания еще не говорят о неэффективности вакцины. По его словам, любая вакцина, даже давно проверенная противооспенная, эффективны не на сто процентов. Все зависит от индивидуальных особенностей каждого человека.

Ранее о повторном заражении коронавирусом рассказал ведущий научный сотрудник ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии Антон Ершов. Он утверждает, что дважды переболел COVID-19. Ершов отметил, что два-три месяца после первого случая заражения прошло три месяца, после чего у него резко началось снижаться количество антител, защищающих от вируса.

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