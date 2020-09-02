15:43 (мск), источник: РИА Новости
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на море в сентябре
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько придется заплатить за отдых на море в сентябре, сообщает АТОР.
Аналитическая служба ассоциации проводит мониторинг минимальных цен туров на российские курорты с вылетом в период с 5 по 11 сентября на семь ночей на двоих человек. В пакет включен авиаперелет из Москвы, проживание и питание (в зависимости от программы путевки).
Сейчас за отдых на побережье Черного моря придется заплатить не менее 20,5 тысяч рублей. Самые бюджетные варианты — Коктебель и Анапа. Красная поляна — на тысячу дороже. Путевка в Лазаревское будет стоить от 23,5 тысячи рублей, в Геленджик — от 25,5 тысяч рублей. Для сравнения, минимальная стоимость недельного тура с вылетом 29 августа была от 18,6 до 22,6 тысяч рублей — перед учебным годом туристы брали «паузу».
Эксперты отмечают устойчивый спрос на южные курорты России в сентябре. Путешественники после месяцев изоляции стремятся продлить сезон с прибрежным отдыхом и на осень — тем более, что установившаяся на юге теплая погода и прогретое море этому благоприятствуют.
В Абхазии многие популярные отели остановили продажи в связи с полной загрузкой, но начальные цены турпакетов в эту страну остаются на прежнем, довольно низком уровне. Самый дешевый тур туда в начале осени стоит около 23 тысяч рублей на двоих с перелетом.
Среди других российских регионов наиболее низкие цены — на поездку в Калининградскую область. В Балтийске можно отдохнуть за 18,4 тысячи рублей, хотя еще неделю назад самое бюджетное предложение в регионе превышало 21 тысячу рублей, а две недели назад — 27 тысяч рублей.
Сейчас высок спрос на поездки на Алтай, потому и турпакет обойдется минимум в 52 тысячи рублей. Столько же придется заплатить за путешествие на Байкал — через Бурятию. Посещение озера из Иркутска выйдет на 20 тысяч дороже.