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16:21 (мск), источник: Авто Mail.ru

Рэпер Канье Уэст купил в подарок российский вездеход

И отправил его другому рэперу на день рождения.

Американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст известен своей любовью к российским вездеходам «Шерп». Он купил два таких, чтобы ездить по ранчо в Вайоминге, а в начале этого года использовал их в рамках рекламной компании своих кроссовок Yeezy в Чикаго.

Портал Autoevolution обратил внимание на публикацию рэпера 2 Чейнз (настоящее имя Таухид Эппс) в «Инстаграме». Музыкант, которому 12 сентября исполнится 43 года, рассказал, что утром на лужайке перед своим домом обнаружил вездеход «Шерп» — он оказался подарком от Уэста на день рождения.

На машине располагается табличка с надписью «Для 2 Чейнза» и цитатой из Библии: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (глава 3, стихи 5−6).

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Sherp Pro оснащается четырехцилиндровым 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 44,3 л.с., который работает с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод передается на всех колеса.

Вездеход, получивший алюминиевый кузов, весит 1 300 кг. Его клиренс составляет 600 мм, а грузоподъемность — 1 тонна. Расход топлива — 2−3 литра в час на любом типе грунта. Цена на Sherp Pro начинается от 6 750 000 рублей. Вездеходы собирают на заводах в России и Киеве.

Недавно гольфист рискнул Ferrari за 600 млн рублей ради трюка и запустил в уникальный суперкар мячом для гольфа.

А для актера Роберта Дауни-младшего построили кастомный BMW 3.0 CS 1974 года с мотором от BMW M5.

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