00:46 (мск), источник: BFM.ru
NYT: принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix
The New York Times отмечает, что пара «начинает новую карьеру в Голливуде».
Принц Гарри и его супруга актриса Меган Маркл подписали рассчитанное на несколько лет соглашение с сервисом потокового вещания Netflix о создании документальных и художественных фильмов, а также постановок и программ для детей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию The New York Times. Газета отмечает, что таким образом пара «начинает новую карьеру в Голливуде».
«Мы сосредоточимся на создании материалов, которые как информируют зрителей, так и дарят им надежду, — цитирует The New York Times заявление Гарри и Меган. — Для нас как молодых родителей также важно создание вдохновляющих семейных программ».
Принц Гарри и Меган Маркл уверены, что «беспрецедентный охват Netflix поможет делиться впечатляющим контентом». При этом, как отмечает РБК, пока неизвестно, сколько они будут получать, учитывая отсутствие у них опыта продюсирования.
Как пишет газета, стриминговый сервис в настоящее время ведет изнурительную конкурентную борьбу с Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, Hulu и Peacock за внимание зрителей. Упор на семейные шоу и передачи особенно важен для сервиса. Гарри и Меган уже разрабатывают тематический мультсериал. На прошлой неделе на Netflix состоялась премьера документального фильма «Восставший Феникс» о паралимпийцах — в картине появился принц Гарри, который основал фонд поддержки ветеранов войны Invictus Games.