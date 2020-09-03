Расчёт не оправдался. Почему появляются ошибки при начислении пенсий

Занижение пенсий, ошибки в перерасчётах, путаница в базах — эти и другие нарушения выявила счётная палата, проверив работу ПФР в течение последних трёх лет.
Аудиторы проверили назначение пенсий у 1061 человека и у 171 (16,1%) обнаружили нарушение пенсионных прав. Этим людям сделали перерасчёт, доплатив в общей сумме 3 млн руб. А что делать остальным, кто не попал в счастливый список СП? Об этом — эксперты «АиФ».
Путаница в счетах.
«Основной проблемой учёта является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким, — сообщил аудитор Сергей Штогрин. — Причинами этого является некорректное заполнение реквизитов в анкете (ФИО, дата и место рождения) либо открытие нового счёта при изменении реквизитов вместо корректировки действующего».
Скажем, начало трудовой жизни человека отражено на одном лицевом счёте, середина — на другом (женщина вышла замуж и поменяла фамилию), а финал — на третьем (снова вышла замуж и поменяла фамилию). В итоге пенсию посчитали только по последним данным.
Путаницу иногда выявляют. Но, как отмечают в СП, размеры пенсий при объединении счетов не пересчитывают или делают это только с даты объединения (то есть былые потери не компенсируют). Аудиторы приводят пример: пенсионеру в Волжском районе Саратова назначили пенсию в 1996 г., а в 2017 г. обнаружили, что у него несколько счетов и корректировку пенсии делали на основании только одного из них. Человек недополучил 46 591 руб. В пяти пенсионных делах Москвы и Московской обл., в которых тоже проводилось объединение счетов, пенсии также не доплачивались. Эти пенсионеры недополучили в целом 2 млн руб.
Чтобы таких проблем не возникало, стоит самим запросить выписку из лицевого счёта и проверить, нет ли там ошибок. Это можно сделать ещё до назначения пенсии в МФЦ, на госуслугах, личном кабинете на сайте ПФР.
— «У многих беспорядок в трудовых книжках — нечёткие печати, неверные записи. Поэтому у людей большие проблемы с вредным льготным стажем, с северным стажем, с пенсией по выслуге лет. Если что не так, ПФР просто не учитывает “сомнительные” периоды, что приводит к потерям людей в размере пенсий. Поэтому, если изучили свой лицевой счёт и увидели ошибки, отправляйтесь в местное отделение ПФР и пишите заявление. Результата нет — обращайтесь в региональный ПФР. Если и там отказывают, идите к депутатам, в Счётную палату, в прокуратуру, в суд. Сейчас в судах очень много пенсионных дел, и при наличии доказательств работники выигрывают. Увы, но за свои права придётся биться, потратив на это много времени и нервов», — советует доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Выгодный расчёт
Из 175 дел саратовских пенсионеров, которые обратились с жалобой в Счётную палату в 2019 г., в 11 случаях (6,3%) при назначении пенсии не был выбран лучший вариант расчёта до 2002 г. Людям доплатили 197 тыс. руб. В Москве и Московской обл. из 617 пенсионеров с такой же проблемой столкнулись 86 — им доплатили 2,5 млн руб. О чём идёт речь? «К сожалению, многие наши граждане не знают, что имеют право выбрать, как рассчитать пенсию за работу до 2002 г., — рассказывает глава аналитического департамента НПФ “Сафмар” Евгений Биезбардис. — ПФР обычно считает среднюю зарплату за 2000−2001 гг. Но для кого-то это может быть невыгодно, например, если человек в это время не работал или получал низкую зарплату. Если это ваш случай, для расчёта пенсии вы можете взять зарплату за любые идущие подряд 5 лет до 1 января 2002 г.».
Почему корректировка уменьшила пенсию?
Какие ещё проблемы выявила Счётная палата, а значит, к каким пенсионным сюрпризам надо быть готовым?
Во-первых, в 2017 г. 13 тыс. работодателей предоставили ошибочные данные о своих работниках, а в 2018 г. — 27 тыс. Это значит, ныне работающим имеет смысл следить за записями в лицевом счёте в режиме реального времени.
Во-вторых, оказывается, индексация и корректировка пенсий не всегда приводят к их увеличению.
«В ходе аудита выявлены факты незаконного уменьшения размеров пенсий», — сообщают в СП и приводят примеры пенсионеров, у которых после корректировки с 1 августа пенсии уменьшились больше чем на 1 тыс. руб. Другому пенсионеру не проиндексировали пенсию и не сделали перерасчёт с 1 августа 2018 г. Ошибку исправили лишь в январе 2020 г., в результате чего его пенсия увеличилась с 12 544 до 15 347 руб. Аналогичная ситуация выявлена ещё у 6 пенсионеров, попавших в аудит СП.
В-третьих, при нехватке баллов для пенсии сегодня по закону каждый может себе их «докупить».
На 1 января 2020 г. в РФ это сделали 4637 человек. Но! На лицевых счетах в виде соцвзносов это отражалось лишь спустя 9 месяцев, а иногда и через 21 месяц. К примеру, гражданин (СНИЛС 170‑804) обратился за назначением пенсии 23 октября 2017 г., но у него было лишь 9,232 балла при требуемых 11,4. В пенсии по старости ему отказали. Тогда в июне 2018 г. он решил добровольно заплатить в бюджет ПФР 60 тыс. руб. и докупить 2,26 балла. Но при повторном обращении 20 марта 2019 г. в назначении пенсии ему снова отказали по тем же основаниям, что и первоначально. Потому что сведения в личном счёте об уплате им страховых взносов отсутствовали. Они появились лишь спустя 117 дней. И всё это время пенсию человек не получал.
В-четвёртых, Счётная палата выявила: в то время, когда пенсии живым занижаются, некоторым умершим они продолжают выплачиваться. Только в двух подразделениях ПФР аудиторы обнаружили переплату 377 млн руб.
«Это старая история, когда родственники продолжают получать пенсию умершего члена семьи, — говорит проректор Финуниверситета при Правительстве РФ Александр Сафонов. — Закон же не обязывает бежать в ПФР и сообщать о смерти близкого человека. ЗАГСы должны сами передавать эти сведения, что происходит далеко не всегда. Но радоваться, что удалось обмануть государство, не стоит. Рано или поздно переплата обнаружится, и ПФР постарается взыскать деньги с наследников, в том числе через суд».
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