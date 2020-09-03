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09:45 (мск), источник: РИА Новости

Греция открывает границу. Могут ли туда отправиться российские туристы?

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Власти Греции заявили о готовности с 7 сентября принимать россиян. Консульство и визовый центр уже выдают документы, но туроператоры не спешат продавать путевки. Когда путешествия в эту страну станут доступными, какие правила придется соблюдать отдыхающим и как добираться до курортов на материке и островах — в материале РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Для кого откроют и что потребуют

До пандемии Греция входила в пятерку стран, наиболее посещаемых российскими туристами. Да и сейчас интерес к отдыху там высок: с большим нетерпением до начала летнего сезона наши граждане ждали только возобновления авиасообщения с Турцией и Белоруссией.

Греческие границы откроют на пробные две недели, и то не для всех. Пока квота для россиян — не более 500 человек в неделю.

Принять гостей готовы аэропорты Афин, Салоник и критского Ираклиона. Чтобы попасть туда, необходимо выполнить несколько условий.

У путешественника должна быть справка на английском языке об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном не ранее чем за 72 часа до поездки. Ее могут потребовать работники секретариата гражданской защиты Греции и Национальной организации общественного здравоохранения, сообщает АТОР. А предъявить ее нужно сотрудникам авиакомпании еще при посадке на рейс.

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Пройти экспресс-тест на коронавирус можно в российском аэропорту вылета. Результат будет готов через 60 минут, справку выпишут на русском и английском языках. Стоимость анализа в столичных воздушных гаванях — от 2750 до 3500 рублей.

За сутки до отлета отдыхающие обязаны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте travel.gov.gr, указав адрес временного пребывания в стране. Эта платформа будет фиксировать число выданных форм, чтобы оно не превысило 500.

Еще у туриста могут спросить ваучер с подтверждением брони гостиницы.

Кроме того, власти будут выборочно делать тесты на коронавирус у прибывающих гостей. До получения результатов отель покидать запрещено — нарушителей оштрафуют на пять тысяч евро.

Когда полетят самолеты

«Это предпосылка для восстановления турконтактов и регулярного воздушного авиасообщения, — объясняет вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. — Но чтобы говорить о возобновлении путешествий, нужно дождаться решения оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России».

Сейчас рейсов между двумя странами нет. Только вывозные — воспользоваться ими могут те, у кого есть греческое гражданство, кто летит на учебу, на лечение или воссоединяется с семьей.
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Россия открыла авиасообщение с Великобританией и Турцией. Но перелет в Грецию через эти страны непрост. Из Стамбула нет прямого рейса в Афины, значит, нужна еще пересадка. А в Соединенном Королевстве нельзя менять аэропорт — иначе необходимо заранее побеспокоиться о получении транзитной визы.

Греция начала принимать международные рейсы с 1 июня, но Россия не включена в список стран, из которых они осуществляются. Более того, ЕС до сих пор не рекомендует странам Евросоюза открывать границы для многих стран, в том числе и России. Такое решение действует до 15 сентября (список государств пересматривается раз в две недели).

Это не туризм

Для туроператоров решение греческой стороны — неожиданность. Они не спешат продавать клиентам путевки в Грецию. «Мы ждем комментарий правительства. Скорее всего, это сделано для того, чтобы ездили бизнесмены. Если принимать 500 человек в неделю, никто чартерные самолеты не поставит», — заявил РИА Новости вице-президент туристической компании Георгий Акритидис.

По его словам, один самолет перевозит в среднем 160−180 человек — получается, что в каждый из трех городов может прилететь всего по одному рейсу в неделю.

При этом, покупая путевку, турист не знает, попадет ли он в число тех 500, которым разрешат въезд за сутки до вылета.

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Еще проблема — многие греческие отели закрываются уже 5 сентября. «Это запланировано давно: основной поток постояльцев составляли греки, особенно в континентальной части страны. И с 1 сентября они возвращаются домой: у детей начинаются занятия в школах», — говорит Акритидис.

Квоту могут отменить

«В Министерстве туризма Греции пояснили, что принимать 500 человек в неделю будут в пробном режиме, через две недели квоту, возможно, увеличат до тысячи — полутора тысяч человек в неделю, — сообщил управляющий директор крупного туроператора Димитрис Харитидис. — Сейчас власти хотят посмотреть, какое количество инфицированных прилетит».

По его словам, в подобном режиме греки открывали границу с Израилем: сначала 600 человек в неделю, затем 1200, а с 15 сентября — безлимитно.

Ограничения в дальнейшем, скорее всего, снимут и с России, но уже закончится туристический сезон.
Димитрис Харитидис
Управляющий директор крупного туроператора

Харитидис считает, что открытие границ не связано с индустрией гостеприимства: «Это не туризм. Такие жесткие условия, тесты и все остальное — понятно, что отдыхать лучше в Турции».

Так что в ближайшее время в Грецию полетят в основном бизнесмены, фанаты этой страны и те, у кого «зависла дорогая бронь», добавил эксперт.

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