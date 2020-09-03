Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 2 сентябряСоглашение о строительстве МКС, основание министерства финансов в США и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
11Названы лучшие орнитологические фото года
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
10:24 (мск), источник: Life.ru

Стало известно, сколько времени россияне проводят в очередях

По данным специалистов, мужчины в этом вопросе лидируют.

Источник: РИА "Новости"

Очереди в супермаркетах, в транспорте и поликлиниках вынуждают россиян проводить в них в среднем 5,5 дня в год. Об этом сказано в исследовании агентства «Русопрос» и сервиса доставки «СберМаркет».

По его данным, которые приводит РИА «Новости», в супермаркетах люди проводят 27 часов в год, что является самым большим показателем. Немногим меньше россияне стоят в магазинах у дома — 22 часа, что суммарно даёт два дня в год.

Очередь на общественный транспорт в среднем в год занимает одни сутки, а в поликлиники и медучреждения — 16 часов. Следом расположились МФЦ и госучреждения, непродовольственные магазины, банки, ж/д вокзалы и аэропорты, а также банкоматы.

В среднем же жители страны проводят в очередях 5,5 дня или 1,1 года за всю жизнь. Однако на долю мужчин приходится 6,8 дня в среднем, в то время как женщины проводят в очереди 4,1 дня.

Самые «загруженные» людьми города — Краснодар и Москва. Здесь жителям приходится проводить 1,4 и 1,3 года за жизнь в очередях, а меньше всего приходится ждать в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — 0,9 года на протяжении жизни.

Во время загрузки произошла ошибка.
 CoViD, конфликт футболистов и травмы — не помеха. Сборная России готова к
"Ак Барс" обыграл ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
Ефремов в суде признал свою вину в ДТП
В России за сутки выявили 4995 новых случаев COVID-19
Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами
Расчет не оправдался. Как ошибаются при начислении пенсий
В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца
«Не возвращайтесь»: нью-йоркцы не хотят принимать богачей
Сборная России сегодня сыграет первый матч за 10 месяцев
Здоровье
Глутамат натрия: польза и вред для организма С этой пищевой добавкой связывают развитие глаукомы, ожирения, рака. В то же время в Китае и Японии глутамат натрия называют «душой вкуса» и добавляют во многие национальные блюда. Разбираемся: как глутамат натрия влияет на организм?
Hi-Tech
Луна «ржавеет». Что происходит К этому может быть причастна Земля
Авто
Иногда они возвращаются: тест нового Opel Grandland X Марка Opel покинула российский рынок несколько лет назад. И вот теперь она возвращается в нашу страну с новым кроссовером Grandland X
Кино
Елена Валюшкина сменила имидж ради роли Актриса показала себя в образе платиновой блондинки
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Красавица-дочь Орбакайте сильно выросла и изменилась Девочка заметно подросла за лето
Леди
Как 37-летняя Рудова скидывает до 25 кг на «химической» диете Больше всего фанатов интересует, как актриса Наталья Рудова скидывает вес благодаря «химической» диете.
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Редкие кадры дочери Шойгу. Она просто удивительна (фото)
Ефремову утвердили окончательное обвинение
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь