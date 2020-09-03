Исследователи выясняют, возможно ли повторное заражение COVID-19

Сопутствующие заболевания у пациентов при коронавирусе (диабет,
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«На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что за 74 дня наблюдения вероятность заболеть повторно отсутствует, — говорится в выводах исследования.— Исключение составляет группа пациентов с сопутствующей патологией в виде ожирения, сахарного диабета, аллергии, аутоиммунной патологии. А также пациенты, принимающие значимые дозы противовоспалительных препаратов, действие которых способствует подавлению иммунорезистентности».
Во второй раз у него был обнаружен штамм вируса, отличный от выявленного ранее. При этом во второй раз заболевание прошло бессимптомно. О других подтвержденных случаях не сообщалось, но после заявления гонконгских коллег о подобных ситуациях сообщили группы ученых из Нидерландов и Бельгии, которые в настоящее время работают над подтверждением и презентацией результатов.
В России несколько раз сообщалось о повторном диагностировании COVID-19, в частности у главы Тувы Шолбана
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя агентству «РИА Новости» сообщения о повторном заражении, предположил, что оно возможно, «если в первый раз человек перенес COVID-19 “на ногах”»: «Не новость, что у людей, которые в легкой форме… перенесли (болезнь.— “Ъ”), бессимптомно, с легкой очень температурой, которая не дает необходимости оставаться дома, у них точно иммунитет не развивается… И то, что они второй или третий раз заболеют и в такой же легкой форме перенесут, — ничего здесь нового нет».
Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов ранее связывал возможность повторного заражения с «особенностями иммунной системы конкретного человека».
В ходе исследования ДНКОМ наблюдение проводилось за четырьмя группами. В первую входили люди, не болевшие в течение последних шести месяцев, во вторую — переболевшие, но не коронавирусом. В третьей группе были пациенты, переболевшие коронавирусом, а в четвертой анализировались данные, полученные в ходе профессиональных осмотров у тех, кто обязан был обследоваться вне зависимости от показаний — например, во время регулярных осмотров, организованных работодателями.
К 14-м суткам с начала наблюдения титр антител (IgG) в крови повышался у 84%. К 44-м суткам наблюдения у 2/3 обследованных титр антител сохранялся на высоком уровне и был выше в среднем на 15,7%, чем на 14-е сутки болезни. К 74-м суткам антитела в существенном количестве наблюдались у 70% переболевших.
«У 50% пациентов, у которых к 14, 44 или 74-м суткам наблюдалось снижение титра антител или антитела не вырабатывались в диагностически значимом количестве, наблюдалось наличие сопутствующей патологии в виде ожирения, сахарного диабета, аллергии, аутоиммунной патологии, — отмечают исследователи.— Практически в четверти случаев у данных пациентов наблюдался предшествующий заболеванию или после выписки из стационара прием значимых доз противовоспалительных препаратов, препаратов, действие которых способствует подавлению иммунорезистентности».
Молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко, комментируя результаты, отметила, что в самих по себе исследованиях титра антител нет новизны, а также указала, что для обоснованных выводов выборка слишком мала.
Наиболее интересные результаты этой работы касаются быстрого снижения титра антител после выздоровления или их исходно малое количество у людей с различными сопутствующими заболеваниями.
«Это темой активно занимаются и исследователи из других стран. У пациентов из групп риска — пожилых, людей с
Однако эксперт отметила, что эти пациенты принимали противовоспалительные препараты — стероиды: «Хорошо бы отдельно исследовать этот момент — связан ли пониженный иммунный ответ с употреблением стероидов или с заболеваниями. Однако здесь возникает этический казус — зная, что стероиды помогают при коронавирусной инфекции, не давать их таким людям неэтично. Мы видим, куда копать, но не можем туда копать, чтобы узнать, что будет у этих людей с иммунитетом без стероидов».
Валерия Мишина