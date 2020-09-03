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14:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Исследователи выясняют, возможно ли повторное заражение COVID-19

Индивидуальная вторая волна.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:28 MSK, 03.09
Инфицировано1 009 995+4 995
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
21.083.09
Скончалось17 528+114
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
21.083.09
Выздоровело826 935+5 766
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
21.083.09
Инфицировано26 061 063+276 909
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
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29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
21.083.09
Скончалось863 722+5 928
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
21.083.09
Выздоровело17 315 306+219 828
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
21.083.09
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сопутствующие заболевания у пациентов при коронавирусе (диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и аллергии) влияют на выработку антител. К такому выводу пришли специалисты частного центра ДНКОМ, которые провели исследование при участии специалистов из медуниверситета им. Сеченова. Отметим, врачи и ранее указывали, что пациенты с сопутствующими заболеваниями переносят COVID-19 наиболее тяжело. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что полученные исследователями данные могут помочь прояснить, почему так происходит.

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Научный центр молекулярно-генетических исследований «Лаборатория ДНКОМ» передал «Ъ» результаты исследования, которое должно было показать, возможно ли повторное заражение коронавирусной инфекцией. Исследование проводилось при участии профессора патофизиологии 1-го Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Антона Ершова. Всего было обследовано 1512 человек в Москве, Рязани, Курске и Нижневартовске.

«На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что за 74 дня наблюдения вероятность заболеть повторно отсутствует, — говорится в выводах исследования.— Исключение составляет группа пациентов с сопутствующей патологией в виде ожирения, сахарного диабета, аллергии, аутоиммунной патологии. А также пациенты, принимающие значимые дозы противовоспалительных препаратов, действие которых способствует подавлению иммунорезистентности».

Напомним, пока научно подтвержден только один случай повторного заболевания коронавирусной инфекцией: в конце августа специалисты из Университета Гонконга поставили диагноз COVID-19 33-летнему мужчине спустя четыре с половиной месяца после первого подтвержденного тестами заражения.

Во второй раз у него был обнаружен штамм вируса, отличный от выявленного ранее. При этом во второй раз заболевание прошло бессимптомно. О других подтвержденных случаях не сообщалось, но после заявления гонконгских коллег о подобных ситуациях сообщили группы ученых из Нидерландов и Бельгии, которые в настоящее время работают над подтверждением и презентацией результатов.

В России несколько раз сообщалось о повторном диагностировании COVID-19, в частности у главы Тувы Шолбана Кара-оола, медика из Владимирской области и пациента из Бурятии. Однако подтверждений, действительно ли это коронавирусная инфекция, не было.

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В интервью «Ъ» заместитель главного врача московской больницы № 52 Сергей Царенко связал российские сообщения о повторном диагнозе с «неточностью диагностики».

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя агентству «РИА Новости» сообщения о повторном заражении, предположил, что оно возможно, «если в первый раз человек перенес COVID-19 “на ногах”»: «Не новость, что у людей, которые в легкой форме… перенесли (болезнь.— “Ъ”), бессимптомно, с легкой очень температурой, которая не дает необходимости оставаться дома, у них точно иммунитет не развивается… И то, что они второй или третий раз заболеют и в такой же легкой форме перенесут, — ничего здесь нового нет».

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Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов ранее связывал возможность повторного заражения с «особенностями иммунной системы конкретного человека».

В ходе исследования ДНКОМ наблюдение проводилось за четырьмя группами. В первую входили люди, не болевшие в течение последних шести месяцев, во вторую — переболевшие, но не коронавирусом. В третьей группе были пациенты, переболевшие коронавирусом, а в четвертой анализировались данные, полученные в ходе профессиональных осмотров у тех, кто обязан был обследоваться вне зависимости от показаний — например, во время регулярных осмотров, организованных работодателями.

Исследователи представили, в частности, данные об изменении уровня антител у пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония ковидной этиологии».

К 14-м суткам с начала наблюдения титр антител (IgG) в крови повышался у 84%. К 44-м суткам наблюдения у 2/3 обследованных титр антител сохранялся на высоком уровне и был выше в среднем на 15,7%, чем на 14-е сутки болезни. К 74-м суткам антитела в существенном количестве наблюдались у 70% переболевших.

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«У 50% пациентов, у которых к 14, 44 или 74-м суткам наблюдалось снижение титра антител или антитела не вырабатывались в диагностически значимом количестве, наблюдалось наличие сопутствующей патологии в виде ожирения, сахарного диабета, аллергии, аутоиммунной патологии, — отмечают исследователи.— Практически в четверти случаев у данных пациентов наблюдался предшествующий заболеванию или после выписки из стационара прием значимых доз противовоспалительных препаратов, препаратов, действие которых способствует подавлению иммунорезистентности».

Молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко, комментируя результаты, отметила, что в самих по себе исследованиях титра антител нет новизны, а также указала, что для обоснованных выводов выборка слишком мала.

Наиболее интересные результаты этой работы касаются быстрого снижения титра антител после выздоровления или их исходно малое количество у людей с различными сопутствующими заболеваниями.
Ирина Якутенко
молекулярный биолог и научный журналист
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«Это темой активно занимаются и исследователи из других стран. У пациентов из групп риска — пожилых, людей с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, диабетом или ожирением — заболевание с намного большей вероятностью может перейти в тяжелую форму. И мы пока не понимаем, почему. Это исследование наряду с другими может дать ключ к пониманию, почему у этих людей болезнь развивается тяжелее», — сообщила Якутенко.

Однако эксперт отметила, что эти пациенты принимали противовоспалительные препараты — стероиды: «Хорошо бы отдельно исследовать этот момент — связан ли пониженный иммунный ответ с употреблением стероидов или с заболеваниями. Однако здесь возникает этический казус — зная, что стероиды помогают при коронавирусной инфекции, не давать их таким людям неэтично. Мы видим, куда копать, но не можем туда копать, чтобы узнать, что будет у этих людей с иммунитетом без стероидов».

Валерия Мишина

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