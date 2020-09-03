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12:28 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россия оказалась на уровне Ботсваны в рейтинге качества элит

Исследователи из швейцарского университета Санкт-Галлен и московской школы «Сколково» выпустили рейтинг качества элит в разных странах. Россия в нём оказалась на уровне Ботсваны.

Источник: Reuters

Для определения качества элиты в той или иной стране учитывались четыре параметра: экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть, политическая ценность.

Первое место рейтинга занял Сингапур, в пятёрку также вошли Швейцария, Германия, Великобритания и США. Исследователи определили Китай на 12-е место, Францию — на 15-е, Италию — на 17-е.

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Россия в рейтинге заняла 23-е место, уступив Казахстану и Индонезии — они заняли 19-е и 20-е места соответственно. Российские элиты оказались по качеству на уровне южноафриканской Ботсваны (24-е место).

Одну из самых высоких оценок Россия получила за показатели инфляции и отношения госдолга к ВВП. Также высоко оценена налоговая политика и конкурентоспособность банковской системы. За административную децентрализацию, экономическую глобализацию и барьеры для иностранных инвестиций у России, напротив, низкие баллы.

Аналитики указывают, что индекс качества элит отражает степень их влияния на общество. Чем ниже качество элит, тем больше они тормозят развитие своих стран. Исследователи проанализировали 72 показателя, связанные с благосостоянием и силой элит.

Низкое качество элит сопряжено со «всеобщим отсутствием доверия», заявили президент бизнес-школы «Сколково» Андрей Шаронов и ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов. В России государство не доверяет гражданам и бизнесу, а граждане и бизнес не доверяют друг другу, подчеркнули эксперты. В итоге предприниматели увеличивают расходы, а эффективность институтов заменяется личными решениями, что «выдавливает капитал и мозги из страны».

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