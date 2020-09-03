12:28 (мск), источник: Секрет Фирмы
Россия оказалась на уровне Ботсваны в рейтинге качества элит
Исследователи из швейцарского университета
Для определения качества элиты в той или иной стране учитывались четыре параметра: экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть, политическая ценность.
Первое место рейтинга занял Сингапур, в пятёрку также вошли Швейцария, Германия, Великобритания и США. Исследователи определили Китай на 12-е место, Францию — на 15-е, Италию — на 17-е.
Одну из самых высоких оценок Россия получила за показатели инфляции и отношения госдолга к ВВП. Также высоко оценена налоговая политика и конкурентоспособность банковской системы. За административную децентрализацию, экономическую глобализацию и барьеры для иностранных инвестиций у России, напротив, низкие баллы.
Аналитики указывают, что индекс качества элит отражает степень их влияния на общество. Чем ниже качество элит, тем больше они тормозят развитие своих стран. Исследователи проанализировали 72 показателя, связанные с благосостоянием и силой элит.
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