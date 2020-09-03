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12:20 (мск), источник: РИА Новости

Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Решению проблемы с нехваткой воды в Крыму поможет развитие неводоемких производств, рациональное использование воды и создание системы очистки сточных вод, заявил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших водохранилищ. С 2 сентября наступил второй этап ограничений — подача воды в город и районы снижена со 150 до 110 тысяч кубометров в сутки. На третьем этапе (с 7 сентября) планируется подавать до примерно 70 тысяч кубометров воды. Глава Крыма Сергей Аксенов создал оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова.

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«Главная задача сейчас — рационально использовать имеющуюся воду. Для этого необходимо, в первую очередь, развивать и поддерживать “маловодные” производства. В сельском хозяйстве можно предлагать кредиты на самых выгодных условиях фермерам, использующим для полива водоэкономное орошение», — цитирует слова Самохина пресс-служба вуза.

Вторая задача, по его мнению, состоит в том, чтобы направить к потребителям воду из природных водоемов, которая сейчас вообще не используется.

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«Только в долине реки Бодрак шесть озер общим объемом около 1 млн. кубометров в эту жару стоят полные до краев. Третья задача — не допускать ухода сточных вод в море, необходимо их очищать и использовать. Например, подавать их на очистные сооружения Межгорного водохранилища, а оттуда передавать потребителям… Если реализовать эти решения, то воды на полуострове будет хватать всем и на все», — сказал Самохин.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

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