Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму

Ранее сообщалось, что поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших водохранилищ. С 2 сентября наступил второй этап ограничений — подача воды в город и районы снижена со 150 до 110 тысяч кубометров в сутки. На третьем этапе (с 7 сентября) планируется подавать до примерно 70 тысяч кубометров воды. Глава Крыма Сергей Аксенов создал оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова.
«Главная задача сейчас — рационально использовать имеющуюся воду. Для этого необходимо, в первую очередь, развивать и поддерживать “маловодные” производства. В сельском хозяйстве можно предлагать кредиты на самых выгодных условиях фермерам, использующим для полива водоэкономное орошение», — цитирует слова Самохина пресс-служба вуза.
Вторая задача, по его мнению, состоит в том, чтобы направить к потребителям воду из природных водоемов, которая сейчас вообще не используется.
«Только в долине реки Бодрак шесть озер общим объемом около 1 млн. кубометров в эту жару стоят полные до краев. Третья задача — не допускать ухода сточных вод в море, необходимо их очищать и использовать. Например, подавать их на очистные сооружения Межгорного водохранилища, а оттуда передавать потребителям… Если реализовать эти решения, то воды на полуострове будет хватать всем и на все», — сказал Самохин.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.