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12:51 (мск), источник: Секрет Фирмы

Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной мира

Маккензи Скотт, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, стала самой богатой женщиной мира по версии Bloomberg. Экономическое информагентство оценивает её состояние в $68 млрд.

Источник: Reuters

Скотт опередила Франсуазу Бетанкур-Майер — внучку основателя косметического гиганта L’Oreal. На момент публикации её состояние оценивается в $66,8 млрд. Скотт и Бетанкур-Майер занимают 12-е и 13-е места в рейтинге богатейших людей мира соответственно.

Состояние самого Джеффа Безоса по версии Bloomberg достигло рекордных $207 млрд. С 1 июля акции Amazon подорожали больше чем на 15%.

Forbes также сообщил, что Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира — но ненадолго. Сейчас, по данным рейтинга Forbes Real-Time называет самой богатой женщиной мира Элис Уолтон (Walmart, $68,8 млрд, 12 строчка в общем рейтинге). Вторая богатейшая женщина мира — Беттанкур-Майер ($67,3 млрд, 16 строчка), Скотт — на третьем месте ($66,9 млрд, 17 строчка в рейтинге богатейших людей мира).

Видео
Джефф Безос стал еще богаче

Семья Безоса и Скотт распалась в 2019 году. Их развод стал самым дорогим в мире: Маккензи отошло четверть принадлежащих мужу акций Amazon, на тот момент пакет оценивался в $38 млрд. В июле Скотт заявила, что в 2019 году пожертвовала $1,7 млрд на борьбу с расовым неравенством, притеснением ЛГБТ и изменением климата.

Кроме того, Маккензи Скотт подписала Giving Pledge — обещание отдать не менее половины своего состояния на благотворительность. Сам Безос Giving Pledge не подписывал.

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