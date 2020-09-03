Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной мира

Скотт опередила Франсуазу Бетанкур-Майер — внучку основателя косметического гиганта L’Oreal. На момент публикации её состояние оценивается в $66,8 млрд. Скотт и Бетанкур-Майер занимают 12-е и 13-е места в рейтинге богатейших людей мира соответственно.
Состояние самого Джеффа Безоса по версии Bloomberg достигло рекордных $207 млрд. С 1 июля акции Amazon подорожали больше чем на 15%.
Forbes также сообщил, что Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира — но ненадолго. Сейчас, по данным рейтинга Forbes Real-Time называет самой богатой женщиной мира Элис Уолтон (Walmart, $68,8 млрд, 12 строчка в общем рейтинге). Вторая богатейшая женщина мира — Беттанкур-Майер ($67,3 млрд, 16 строчка), Скотт — на третьем месте ($66,9 млрд, 17 строчка в рейтинге богатейших людей мира).
Семья Безоса и Скотт распалась в 2019 году. Их развод стал самым дорогим в мире: Маккензи отошло четверть принадлежащих мужу акций Amazon, на тот момент пакет оценивался в $38 млрд. В июле Скотт заявила, что в 2019 году пожертвовала $1,7 млрд на борьбу с расовым неравенством, притеснением ЛГБТ и изменением климата.
Кроме того, Маккензи Скотт подписала Giving Pledge — обещание отдать не менее половины своего состояния на благотворительность. Сам Безос Giving Pledge не подписывал.