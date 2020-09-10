00:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 10 сентября
Матч Карпов — Каспаров, старт «Секретных материалов» и другие события, которые произошли в этот день.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention), проводит Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире.
По распространенности случаев суицида лидируют развитые страны. Первенство принадлежит странам Восточной Европы. В Японии ежегодно кончают жизнь самоубийством примерно 30 тысяч человек. Наименьшие же показатели — в Латинской Америке и исламских странах. По Африке статистические данные практически отсутствуют.
Международная ассоциация предотвращения самоубийств в сотрудничестве с ВОЗ призывают общественность и власти проводить в этот день мероприятия и акции по укреплению чувства ответственности за спасение жизни людей, которые могут быть потеряны в результате суицида.
10 сентября 1693 года Петром I было заложено первое судно — 24-пушечный корабль «Святой Павел». В августе Пётр прибыл в Архангельск, где он впервые увидел море и первый голландский военный корабль. Тогда Архангельск был единственным морским портом России, связывавшим её с Западом. По указанию царя на остров Соломбала на Северной Двине завезли строительные материалы и начали сооружение судостроительной верфи.
«Святой Павел» имел на вооружении 24 пушки. Они были отлиты на заводе в Олонце лично Петром I. Также Пётр собственноручно выточил такелажные блоки судна. «Святой Павел» получил «проездную грамоту» на право заграничной торговли и ходил под трёхцветным флагом.
10 сентября 1960 года на конференции в Багдаде была создана Организация
По состоянию на 2020 год в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея.
10 сентября 1984 года стартовал знаменитый матч за звание чемпиона мира по шахматам между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. Матч имел рекордную продолжительность — более 5 месяцев, и стал лидером по количеству партий (48). Карпов уверенно захватил лидерство и после 9 партий вёл в счёте — 4:0. После 17 ничьих он выиграл 27-ю партию, и счёт стал 5:0. Каспаров выиграл 32-ю партию, вновь последовала серия ничьих, а затем Каспаров одержал победы в 47-й и 48-й партиях. Счёт стал 5:3 (при 40 ничьих).
Спустя несколько дней после 48-й партии, 15 февраля 1985 года, в гостинице «Спорт» состоялась
10 сентября 1993 года на телеканале «Fox Television» состоялась премьера первого эпизода американского фантастического телесериала 1990-х годов «Секретные материалы». Сериал сразу стал популярным благодаря оригинальной идее Криса Картера, неординарному подходу к изображению таинственных происшествий, который выделяет шоу из ряда подобных продуктов, и харизматичным главным героям — агентам ФБР Фоксу Малдеру и Даной Скалли.
Съемки сериала продолжались 9 лет — с 1993 по 2002 год. За это время было создано 202 эпизода, а также два полнометражных фильма: в 1998 году — «Секретные материалы: Борьба за будущее», а в 2008-м — «Секретные материалы: Хочу верить», в основу которых положен сюжет сериала «Секретные материалы».
Сериал «Секретные материалы» — обладатель пяти «Золотых глобусов», многократный номинант и обладатель «Эмми» и других премий и наград.
10 сентября 1955 года родилась Лариса Долина, советская и российская эстрадная и джазовая певица, актриса, народная артистка РФ. Певица не раз становилась призером и лауреатом многих престижных всесоюзных и международных конкурсов.