Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 3 сентябряОкончание Второй мировой войны, основание старейшего в Европе государства и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
16«Курск»: история одной трагедии
10Жаркий день: Ростовская область борется с огнем
12:15 (мск), источник: РИА Новости

В ООН назвали лучшую страну проживания для детей

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поместил Нидерланды на первую строчку рейтинга стран по уровню благополучия детей, на второй и третьей позиции оказались Дания и Норвегия, говорится в исследовании, проведенном организацией.

Источник: Reuters

Эксперты сравнили показатели психического и физического здоровья, академической подготовки и социальных навыков у детей в 41 стране мира.

Как построить новое Солнце
Что такое «токамак»

Проанализировав данные исследований, специалисты пришли к выводу, что в Нидерландах дети чувствуют себя лучше всего. Вторую и третью позицию общего рейтинга, составленного фондом, занимают Дания и Норвегия, четвертую и пятую — Швейцария и Финляндия. Данные по России в исследовании не представлены.

Нидерланды также занимают первую строчку в списке стран, где дети больше всего довольны своей жизнью — доля таких детей в этой стране составляет 93%. Высокие показатели удовлетворенности жизнью среди детей также зафиксированы в Мексике (86%), Румынии (85%), Финляндии (84%), Хорватии (82%), Швейцарии (82%), Испании (82%) и Литве (82%). Менее всего, согласно данным исследования фонда, довольны своей жизнью дети в Турции — доля удовлетворенных жизнью детей в этой стране составляет 53%.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
'Никогда не видел перед собой чудовища'. Депардье рассказал о Путине
Михаил Ефремов в суде признал свою вину в ДТП
Расчет не оправдался. Как ошибаются при начислении пенсий
Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами
Получены самые детальные снимки Солнца
Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной в мире
Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
Здоровье
«Я решила: вытерплю все, лишь бы жить той жизнью, к которой привыкла» О своей болезни и своей борьбе рассказывает жительница Санкт-Петербурга Александра Шабаева.
Hi-Tech
Айфоны 2020 года рекордно подешевели в России Новый бюджетник продается по цене ниже, чем у прошлогодних моделей
Горячие темы на Авто
Мнение --(личное ) 132
Правильное питание. 120
Надо что то решать --терпеть её уже надоело-- 99
осень... 82
Кино
Елена Валюшкина сменила имидж ради роли Актриса показала себя в образе платиновой блондинки
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Опять про помощь свекрови 306
Атлас Красоты 204
Реакия на загорающих топлесс 163
Два имени, дилемма 103
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Кому и сколько Клюев оставил наследство: подробности
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь