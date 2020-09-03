Ученые: дети могут быть заразны даже с антителами к коронавирусу

Дети и подростки, вероятно, способны заражать других коронавирусом, даже имея антитела к нему после болезни — вирус все равно сохраняется в их организме, выяснили врачи из Национальной детской больницы США. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Pediatrics.
Исследователи изучили клинические данные 215 юных пациентов Национальной детской больницы, 33 из которых во время лечения тестировались и на вирус, и на антитела. У девяти из них и антитела, и вирус присутствовали в организме одновременно.
Также ученые провели ретроспективный анализ данных 6369 детей, протестированных на SARS-CoV-2 в марте-июне 2020 года.
В целом, антитела и вирус одновременно присутствовали в организме примерно 15% детей.
Пациентам в возрасте от 6 до 15 лет требовалось больше времени, чтобы избавиться от вируса (около 32 дней) по сравнению с пациентами в возрасте от 16 до 22 лет (около 18 дней). Девочкам 6−15 лет также потребовалось больше времени на избавление от вируса, чем мальчикам (44 дня и 25,5 дней соответственно).
Антитела в крови появлялись в среднем спустя 18 дней. Концентрации, достаточной для борьбы с вирусом, они достигали спустя около 36 дней.
«При большинстве вирусов, когда появляются антитела, сам вирус больше не обнаруживается, — говорит доктор Бурак Бахар, ведущий автор исследования. — Но при COVID-19 мы видим и то, и другое. Это значит, дети все еще способны передавать вирус, даже если у них есть антитела».
Она добавляет, что на следующем этапе исследования команда проверит, может ли вирус, находясь в организме одновременно с антителами, действительно передаваться другим людям. Также пока неизвестно, как долго антитела сохраняются в организме и защищают от повторного инфицирования.
Важно то, что мы не можем ослабить нашу бдительность только потому, что у ребенка есть антитела или пропали симптомы. Роль хорошей гигиены и социального дистанцирования остается критически важной.
Данных о том, как коронавирус ведет себя в детском организме, гораздо меньше, чем данных насчет взрослого, отмечают исследователи. Поэтому результаты работ, касающихся детей, крайне важны для понимания того, как вирус воздействует на детей и как они участвуют в его передаче.
Так, недавнее исследование другой группы специалистов из этой же больницы показало, что дети способны неделями заражать окружающих коронавирусом, сами при этом не имея симптомов. Наблюдение в больницах позволило выяснить: около половины детей с симптомами и примерно 1/5 часть бессимптомных остаются заразны по истечении трех недель с момента заражения.
Исследователи сделали несколько важных выводов. Во-первых, у детей часто, как минимум в 20% случаев, не проявляется никаких симптомов. Во-вторых, хотя считается, что дети переносят коронавирусную инфекцию легко, симптомы могут сохраняться на протяжении нескольких недель.
И, что самое важное, дети остаются заразными до трех недель, даже если у них нет никаких симптомов болезни, что делает их потенциальными переносчиками болезни.
Однако эти выводы поднимают и новые вопросы.
Хотя результаты тестов показывали, что дети все еще инфицированы, неясно, каковы риски действительно от них заразиться, отмечают исследователи. Возможно, что даже при высокой вирусной нагрузке передача инфекции может не происходить. При этом и при низкой вирусной нагрузке в организме могут сохраняться жизнеспособные вирусные частицы, способные вызвать болезнь у другого человека.
Ранее американские врачи также установили, что у детей в возрасте до пяти лет концентрация коронавирусной РНК в верхних дыхательных путях в 10−100 раз больше, чем у взрослых. Исследователи пока не знают, как полученные результаты могут быть связаны с распространением коронавируса, но они вызывают определенные опасения в связи с открытием школ и детских садов. Кроме того, более ранние работы показали, что высокая вирусная нагрузка способствует активному распространению вируса.