Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые назвали сновидения продолжением реальности Гипотеза непрерывности сновидений утверждает, что сны являются продолжением реальной жизни
Фоторепортажи
16«Курск»: история одной трагедии
10Жаркий день: Ростовская область борется с огнем
13:15 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые: дети могут быть заразны даже с антителами к коронавирусу

Дети могут оставаться заразными, даже имея антитела к коронавирусу — после болезни вирус все равно сохраняется в их организме, предупреждают врачи из США. Пока неясно, насколько такие дети заразны на самом деле, но специалисты рекомендуют помнить о гигиене и мерах социального дистанцирования.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:28 MSK, 03.09
Инфицировано1 009 995+4 995
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
21.083.09
Скончалось17 528+114
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
21.083.09
Выздоровело826 935+5 766
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
21.083.09
Инфицировано26 050 603+276 645
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
21.083.09
Скончалось863 488+5 936
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
21.083.09
Выздоровело17 306 848+218 534
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
21.083.09
Источник: AP 2020

Дети и подростки, вероятно, способны заражать других коронавирусом, даже имея антитела к нему после болезни — вирус все равно сохраняется в их организме, выяснили врачи из Национальной детской больницы США. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Pediatrics.

Исследователи изучили клинические данные 215 юных пациентов Национальной детской больницы, 33 из которых во время лечения тестировались и на вирус, и на антитела. У девяти из них и антитела, и вирус присутствовали в организме одновременно.

Также ученые провели ретроспективный анализ данных 6369 детей, протестированных на SARS-CoV-2 в марте-июне 2020 года.

В целом, антитела и вирус одновременно присутствовали в организме примерно 15% детей.

Пациентам в возрасте от 6 до 15 лет требовалось больше времени, чтобы избавиться от вируса (около 32 дней) по сравнению с пациентами в возрасте от 16 до 22 лет (около 18 дней). Девочкам 6−15 лет также потребовалось больше времени на избавление от вируса, чем мальчикам (44 дня и 25,5 дней соответственно).

Новость
Первый раз в ковидный класс. Как в Европе будут учить детей, несмотря на коронавирус

Антитела в крови появлялись в среднем спустя 18 дней. Концентрации, достаточной для борьбы с вирусом, они достигали спустя около 36 дней.

«При большинстве вирусов, когда появляются антитела, сам вирус больше не обнаруживается, — говорит доктор Бурак Бахар, ведущий автор исследования. — Но при COVID-19 мы видим и то, и другое. Это значит, дети все еще способны передавать вирус, даже если у них есть антитела».

Она добавляет, что на следующем этапе исследования команда проверит, может ли вирус, находясь в организме одновременно с антителами, действительно передаваться другим людям. Также пока неизвестно, как долго антитела сохраняются в организме и защищают от повторного инфицирования.

Важно то, что мы не можем ослабить нашу бдительность только потому, что у ребенка есть антитела или пропали симптомы. Роль хорошей гигиены и социального дистанцирования остается критически важной.
Бурак Бахар

Данных о том, как коронавирус ведет себя в детском организме, гораздо меньше, чем данных насчет взрослого, отмечают исследователи. Поэтому результаты работ, касающихся детей, крайне важны для понимания того, как вирус воздействует на детей и как они участвуют в его передаче.

Новость
Детей сочли главными виновниками распространения коронавируса

Так, недавнее исследование другой группы специалистов из этой же больницы показало, что дети способны неделями заражать окружающих коронавирусом, сами при этом не имея симптомов. Наблюдение в больницах позволило выяснить: около половины детей с симптомами и примерно 1/5 часть бессимптомных остаются заразны по истечении трех недель с момента заражения.

Исследователи сделали несколько важных выводов. Во-первых, у детей часто, как минимум в 20% случаев, не проявляется никаких симптомов. Во-вторых, хотя считается, что дети переносят коронавирусную инфекцию легко, симптомы могут сохраняться на протяжении нескольких недель.

И, что самое важное, дети остаются заразными до трех недель, даже если у них нет никаких симптомов болезни, что делает их потенциальными переносчиками болезни.

Однако эти выводы поднимают и новые вопросы.
Новость
Врачи предупредили о долгосрочных последствиях для переболевших коронавирусом детей

Хотя результаты тестов показывали, что дети все еще инфицированы, неясно, каковы риски действительно от них заразиться, отмечают исследователи. Возможно, что даже при высокой вирусной нагрузке передача инфекции может не происходить. При этом и при низкой вирусной нагрузке в организме могут сохраняться жизнеспособные вирусные частицы, способные вызвать болезнь у другого человека.

Ранее американские врачи также установили, что у детей в возрасте до пяти лет концентрация коронавирусной РНК в верхних дыхательных путях в 10−100 раз больше, чем у взрослых. Исследователи пока не знают, как полученные результаты могут быть связаны с распространением коронавируса, но они вызывают определенные опасения в связи с открытием школ и детских садов. Кроме того, более ранние работы показали, что высокая вирусная нагрузка способствует активному распространению вируса.

Алла Салькова

 Сенаторы прокомментировали заявление Тихановской о Крыме
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Михаил Ефремов в суде признал свою вину в ДТП
В ООН назвали лучшую страну проживания для детей
Расчет не оправдался. Как ошибаются при начислении пенсий
Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами
Получены самые детальные снимки Солнца
Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной в мире
Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
Gnezdo.ru
5 вещей, которые не позволит себе умная женщина
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Айфоны 2020 года рекордно подешевели в России Новый бюджетник продается по цене ниже, чем у прошлогодних моделей
Авто
Иногда они возвращаются: тест нового Opel Grandland X Марка Opel покинула российский рынок несколько лет назад. И вот теперь она возвращается в нашу страну с новым кроссовером Grandland X
Кино
Елена Валюшкина сменила имидж ради роли Актриса показала себя в образе платиновой блондинки
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Опять про помощь свекрови 306
Атлас Красоты 204
Реакия на загорающих топлесс 163
Два имени, дилемма 103
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Кому и сколько Клюев оставил наследство: подробности
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь