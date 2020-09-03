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12:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Получены самые детальные снимки Солнца

Европейским ученым удалось сделать самые детальные в истории снимки Солнца. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics.

Снимки получены с помощью телескопа GREGOR, установленного на острове Тенерифе в Испании. Оптика оборудования позволила специалистам рассмотреть на поверхности небесного тела детали размером до 50 километров. Ученые заявили, что это впечатляющий результат, и напомнили, что диаметр Солнца составляет около 1,4 миллиона километров. По словам астрономов, это как если бы разглядеть с километрового расстояния крошечную иголку на футбольном поле.

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«Теперь у нас есть мощный инструмент для решения загадок на Солнце», — заявила профессор.

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Фрайбургского университета (Германия) Светлана Бердюгина. Новая оптика GREGOR позволит астрономам детально изучать магнитные поля, конвекцию, турбулентность, солнечные пятна и другие встречающиеся на звезде явления.

Ученые заметили, что новая оптика для телескопа создана буквально с нуля. Ранее сложное устройство функционировало некорректно из-за проблем с оптической системой. Специалистам удалось заменить два внеосевых параболических зеркала и отполировать их с точностью до шести нанометров, что сравнимо с одной десятитысячной диаметра человеческого волоса.

В январе Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный за всю историю наблюдений снимок поверхности Солнца. Благодаря фотографиям, полученным с помощью установленного на Гавайях телескопа, ученые смогут подробно изучить строение звезды и ее короны.

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