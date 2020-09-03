14:26 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Кто примет участие в тестировании вакцины от коронавируса
«Спутник V» выбирает испытуемых.
Вакцину от коронавируса начнут тестировать на людях старше 65 лет, а четверть всех добровольцев получит плацебо. Все это позволит лучше оценить эффективность препарата «Спутник V» на этапе пострегистрационных испытаний, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. При этом ранее Минздрав рекомендовал использовать новую вакцину только людям от 18 до 65 лет. Теперь ведомство пересмотрело свою позицию. С чем это связано? Насколько это рискованно? Разбирался Владислав Викторов.
Вакцинация от коронавируса в Москве должна начаться со следующей недели или даже чуть раньше. К этому сроку в больницы поступят первые партии препарата «Спутник V», сообщал ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Прививать людей будут в рамках пострегистрационных испытаний, поэтому за добровольцами будут тщательно наблюдать врачи. Пока записаться на прививку можно через сайт mos.ru, а перед этим придется пройти обследование.
Директор ресурсного центра «Биобанк» научного парка СПБГУ Кирилл Волков говорит, что это действительно нужно. Но добровольцам придется брать на себя все риски.
«Какой возможен вариант? Первый — вакцина не работает. Тогда существенных рисков не должно быть. Вариант второй, хороший — эта вакцина защищает. И, наконец, третий вариант — вырабатываемый иммунитет недостаточный, но вырабатываемые антитела приводят к антителозависимому усилению болезни. Тогда получается, что человек болеет коронавирусом сильнее, чем если бы он вакцину не получал. Люди старше 60 лет должны решать, что для них существенно», — отмечает Волков.
Впрочем, в Центре имени Гамалеи в безопасности своего препарата полностью уверены. А ранее провакцинироваться решил и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, которому уже 74 года. По его словам, никаких побочных эффектов он не испытал.
По словам Владимира Жириновского, бояться новой вакцины не стоит, и людям это просто надо объяснить: «Надо вести разъяснительную работу, чтобы человек понимал, что он сам рискует заболеть, а еще больший риск для его окружающих. Это важно для всех нас, тем более грипп пришел в этом году обычный, в трех видах. Как это все остановить? Я сколько делал прививок, не болел обычным гриппом, и так все должны. А некоторые болели, считали, мол, ерунда. Вот мы получили с вами ослабление здоровья у миллионов людей».
Согласно данным других опросов, вакцинироваться не готовы даже врачи.
Однако убедить людей должен именно третий этап испытаний. В нем примет участие 40 тыс. человек. К слову, 10 тыс. из них получат плацебо — так будет проще оценить эффективность препарата, отмечает директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович: «В вакцинах редко используют плацебо, но, в принципе, это стандартная схема клинических испытаний — двойное, слепое. А дальше будут наблюдать, как при столкновении с патогеном ведут себя категории, получившие вакцину и не получившие ее. При проведении клинических испытаний все добровольцы застрахованы. Если результаты будут хорошими, три месяца, обычно смотрят даже дольше, тогда их признает весь мир».
Накануне во многих российских городах образовались огромные очереди на входах в школы. Это связано с тем, что у каждого ребенка теперь обязательно проверяют температуру. Судя по кадрам в соцсетях, ни ученики, ни родители дистанцию не соблюдали.