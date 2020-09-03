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15:45 (мск), источник: RTVi

В Башкирии нашли редкий гриб, который похож на коралл

В природном заповеднике «Шульган-Таш» в Башкирии нашли редкий гриб, похожий на коралл. Об этом 2 сентября сообщила замдиректора парка по научной работе Наиля Сайфуллина.

Источник: Государственный заповедник «Шульган-Таш»

26 августа в широколиственном лесу заповедника нашли множество коралловидных грибов. Ежовики растут на стволе мертвого дуба среди мхов. Сайфуллина также сказала, что 31 августа снова увидела эти грибы в лесу, хотя ожидала, что они уже разложились и засохли. Однако грибы, наоборот, разрослись.

Плодовое тело гриба напоминает белоснежную ветку коралла. Гриб растет на стволах и пнях мертвых лиственных деревьев.

Ежовик съедобен в молодом возрасте, но собирать его нельзя — гриб внесен в Красную книгу.

Специалисты отметили, что до этого последний раз такие грибы видели в Башкирии в 1993 году.

1 сентября на Урале грибники обнаружили редкий гриб-баран. Через два дня в заповеднике «‎Хакасский» нашли ганодерму блестящую. Эти грибы также занесены в Красную книгу России.

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