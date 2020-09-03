В Башкирии нашли редкий гриб, который похож на коралл

26 августа в широколиственном лесу заповедника нашли множество коралловидных грибов. Ежовики растут на стволе мертвого дуба среди мхов. Сайфуллина также сказала, что 31 августа снова увидела эти грибы в лесу, хотя ожидала, что они уже разложились и засохли. Однако грибы, наоборот, разрослись.
Плодовое тело гриба напоминает белоснежную ветку коралла. Гриб растет на стволах и пнях мертвых лиственных деревьев.
Ежовик съедобен в молодом возрасте, но собирать его нельзя — гриб внесен в Красную книгу.
Специалисты отметили, что до этого последний раз такие грибы видели в Башкирии в 1993 году.
1 сентября на Урале грибники обнаружили редкий гриб-баран. Через два дня в заповеднике «Хакасский» нашли ганодерму блестящую. Эти грибы также занесены в Красную книгу России.