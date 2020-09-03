15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кот, приходивший в больницу, получил в ней работу
У него есть официальный бейджик сотрудника.
Рыжий кот по имени Элвуд официально был принят на работу в больницу Эпворт в австралийском Ричмонде. Животное появилось возле здания больницы около года назад и проявило большой интерес к его сотрудникам и пациентам.
Котейка начал заглядывать в палаты и кабинеты и всегда был очень ласков и дружелюбен. В итоге кота назвали «животным поддержки» и оформили его в отдел безопасности. Ему даже выдали специальный бейджик с именем и фото, который прикрепили к ошейнику.
Кстати, Элвуд — не бродячий кот. У него есть заботливые хозяева и свой дом, который находится прямо напротив больницы. Так что кот приходит на работу по утрам, обходит все здание, общается с персоналом и пациентами, а вечером возвращается домой, пишет Metro.
Екатерина Гура