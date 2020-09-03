Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 3 сентябряОкончание Второй мировой войны, основание старейшего в Европе государства и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
2710 дней, которые потрясли Минск
15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кот, приходивший в больницу, получил в ней работу

У него есть официальный бейджик сотрудника.

Рыжий кот по имени Элвуд официально был принят на работу в больницу Эпворт в австралийском Ричмонде. Животное появилось возле здания больницы около года назад и проявило большой интерес к его сотрудникам и пациентам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Котейка начал заглядывать в палаты и кабинеты и всегда был очень ласков и дружелюбен. В итоге кота назвали «животным поддержки» и оформили его в отдел безопасности. Ему даже выдали специальный бейджик с именем и фото, который прикрепили к ошейнику.

Кстати, Элвуд — не бродячий кот. У него есть заботливые хозяева и свой дом, который находится прямо напротив больницы. Так что кот приходит на работу по утрам, обходит все здание, общается с персоналом и пациентами, а вечером возвращается домой, пишет Metro.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Михаил Ефремов в суде признал свою вину в ДТП
Прокурор обвинил Фургала в использовании хабаровских протестов
Расчет не оправдался. Как ошибаются при начислении пенсий
В ООН назвали лучшую страну проживания для детей
В Башкирии нашли редкий гриб, похожий на коралл
Гравитационные волны шли до Земли 7 млрд лет: почему это важно
В зоопарке сняли необычное кормление фоссы (видео)
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Неземной красоты россиянки без грамма косметики
Hi-Tech
Посмотрите на революционные дисплеи (они из бумаги) Гаджеты на основе новой технологии появятся уже совсем скоро
Кино
Эмин с сыном, Слава с дочерью на музыкальной премии Многие звезды посетили «Жара Kids Awards» вместе с детьми
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Дочь Началовой выросла настоящей красавицей (фото) Бабушка Веры показала девочку
Новости партнеров
Американские власти отобрали у Huawei астрономическую сумму
Кадыров обратился к Лукашенко: сильные слова всех задели
Россиянин перешел границы дозволенного со своей знакомой
Правоохранители привлекли к ответу 41 участника групп АУЕ
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь